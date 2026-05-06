Una psicóloga especializada en golf revela los secretos mentales detrás del Abierto del Norte

Psicóloga especializada en golf desde hace más de dos décadas y autora del libro “Meditaciones de un golfista”, Cornejo se convirtió en una referencia dentro de un deporte donde la preparación psicológica ocupa un lugar cada vez más importante. Su trabajo consiste en acompañar a jugadores que deben convivir durante horas con la presión, la concentración y, sobre todo, con ellos mismos.