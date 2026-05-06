Caminar con esta frecuencia puede aliviar tu dolor de espalda, según un nuevo estudio

"Mantenerse inmóvil puede, a veces, hacer que el dolor de espalda persista por más tiempo", afirmó Neel Anand al medio Prevention. Por su parte, Gbolahan Okubadejo, cirujano de columna en el Instituto de Cuidado Integral de la Columna, detalló que "caminar fortalece los músculos que sostienen la columna al involucrar y contraer activamente los músculos del core, la espalda y las piernas, que trabajan juntos para estabilizar la columna".