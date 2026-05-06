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Caminar con esta frecuencia puede aliviar tu dolor de espalda, según un nuevo estudio

El alivio a uno de los dolores más frecuentes no está en el reposo sino en cantidades específicas de actividad.

Un estudio reveló que caminar puede aliviar el dolor de espalda. Un estudio reveló que caminar puede aliviar el dolor de espalda. Foto: Sorrasak Jar Tinyo // Getty Images
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de The Lancet reveló que caminar entre 3 y 5 veces por semana reduce la recurrencia del dolor de espalda en adultos, duplicando el tiempo de bienestar sin molestias.
  • La investigación analizó a pacientes durante tres años y demostró que el ejercicio de bajo impacto fortalece los músculos del core, superando al reposo como método preventivo.
  • Este hallazgo transforma el tratamiento de la lumbalgia, ofreciendo una solución accesible y económica que promete reducir significativamente las recaídas en la población adulta.
Resumen generado con IA

El dolor de espalda es una de las afecciones más comunes y frustrantes de la vida adulta. Encontrar una solución definitiva suele parecer un camino lleno de complicaciones; sin embargo, una investigación reciente publicada en la prestigiosa revista The Lancet brindó una noticia esperanzadora: la clave para el alivio podría estar, simplemente, en salir a caminar de forma regular.

Este estudio clínico analizó durante tres años a adultos que habían sufrido lumbalgia recientemente. Los resultados fueron contundentes: quienes siguieron un programa de caminatas guiadas no solo redujeron las posibilidades de que el dolor regresara, sino que lograron duplicar el tiempo de bienestar entre un episodio y otro en comparación con quienes se mantuvieron inactivos.

El poder del movimiento constante

La investigación demostró que los participantes que caminaban tuvieron, en promedio, 208 días libres de dolor antes de una posible recaída, mientras que el grupo que no realizó actividad física volvió a sentir molestias apenas a los 112 días. Esta diferencia resalta cómo el ejercicio de bajo impacto puede ser una medicina preventiva poderosa y accesible para todos.

"Una intervención de caminata y educación individualizada y progresiva redujo significativamente la recurrencia del dolor lumbar", señalaron los investigadores en sus conclusiones. Según los expertos, esta práctica es escalable y segura, lo que podría transformar por completo la manera en la que los médicos y pacientes gestionan los problemas de columna en la actualidad.

Por qué el reposo puede, a veces, ser tu enemigo

Existe la falsa creencia de que ante un dolor de espalda lo mejor es quedarse quieto. Sin embargo, la ciencia indica lo contrario. El doctor Neel Anand, cirujano ortopédico de columna y director del Centro de Columna Cedars-Sinai en Los Ángeles, explicó que la falta de actividad puede ser contraproducente.

"Mantenerse inmóvil puede, a veces, hacer que el dolor de espalda persista por más tiempo", afirmó Neel Anand al medio Prevention. Por su parte, Gbolahan Okubadejo, cirujano de columna en el Instituto de Cuidado Integral de la Columna, detalló que "caminar fortalece los músculos que sostienen la columna al involucrar y contraer activamente los músculos del core, la espalda y las piernas, que trabajan juntos para estabilizar la columna".

La frecuencia ideal para notar cambios

Para obtener estos beneficios, no hace falta correr un maratón. El estudio sugiere que caminar entre tres y cinco veces por semana es la frecuencia ideal para ver resultados significativos. En cuanto a la duración, Okubadejo señaló que sesiones de entre 30 y 60 minutos "pueden resultar sumamente efectivas" para mantener la estructura ósea y muscular en equilibrio.

Es fundamental, no obstante, escuchar al cuerpo. El doctor Anand recomendó no sobreesfuerzos, especialmente si se está atravesando un episodio de dolor agudo en el momento. Además, sugirió que una vez que el dolor cese, es vital complementar las caminatas con estiramientos de isquiotibiales y ejercicios para fortalecer los glúteos y el abdomen, protegiendo así la zona lumbar a largo plazo.

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