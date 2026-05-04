Cuántos escalones hay que subir al día para reducir el riesgo de infarto, según un estudio

Resumen para apurados
- Un estudio de la Universidad de Tulane publicado en Atherosclerosis revela que subir al menos 50 escalones diarios reduce un 20% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
- La investigación destaca que ráfagas cortas de ejercicio intenso mejoran la salud cardiorrespiratoria. Sostener el hábito es clave, ya que abandonarlo eleva el riesgo cardíaco.
- Este hallazgo ofrece una meta accesible y sin costo frente a los 10.000 pasos diarios. Sugiere un cambio de paradigma hacia la intensidad del ejercicio para prevenir infartos.
Subir escaleras todos los días podría ser una de las formas más simples y efectivas de cuidar el corazón. Un gran ejercicio. Un estudio de la Universidad de Tulane (EEUU) reveló que alcanzar al menos 50 escalones diarios —equivalentes a unos cinco tramos de escaleras— puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
La investigación, publicada en la revista Atherosclerosis, sugiere que no solo importa cuántos pasos se dan al día, sino cómo se realiza la actividad física. En este caso, las ráfagas cortas de ejercicio intenso, como subir escaleras, resultan especialmente beneficiosas para la salud cardiovascular.
Subir escaleras: un hábito simple con gran impacto
Según los investigadores, las personas que suben más de cinco tramos de escaleras por día pueden reducir hasta en un 20% el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas (ASCVD), que incluyen afecciones como el infarto, el accidente cerebrovascular y la enfermedad de las arterias coronarias.
Además, el estudio detectó un dato clave: quienes abandonan el hábito de subir escaleras presentan un mayor riesgo cardiovascular en comparación con quienes nunca lo incorporaron, lo que refuerza la importancia de sostener esta práctica en el tiempo.
Por qué es más efectivo que caminar
Aunque caminar es una actividad saludable, los especialistas destacan que subir escaleras implica un esfuerzo mayor en menor tiempo. Esto mejora la aptitud cardiorrespiratoria y el perfil de lípidos en sangre, factores clave para prevenir enfermedades del corazón.
El investigador Lu Qi, coautor del estudio, explicó que “las ráfagas cortas de subir escaleras de alta intensidad son una forma eficiente de mejorar la salud cardiovascular”, especialmente en personas que no logran cumplir con las recomendaciones tradicionales de ejercicio.
Un ejercicio accesible para todos
Uno de los puntos más destacados del estudio es que subir escaleras no requiere inversión ni planificación:
Está al alcance de la mayoría de las personas
Puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria
No demanda tiempo extra ni equipamiento
En este sentido, reemplazar el ascensor por las escaleras en trayectos cortos puede marcar una diferencia concreta en la salud.
Qué dicen otros estudios sobre el ejercicio breve
Los beneficios del ejercicio intenso en períodos cortos también fueron respaldados por otras investigaciones. Un estudio de la Universidad de Sydney indicó que realizar apenas cinco minutos diarios de actividad vigorosa, como subir escaleras rápidamente, podría reducir hasta un 30% el riesgo de cáncer.
La recomendación general
Aunque organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren caminar alrededor de 10.000 pasos diarios, este nuevo estudio pone el foco en la intensidad del ejercicio.
En síntesis, subir al menos 50 escalones por día aparece como una meta concreta, accesible y eficaz para reducir el riesgo de infarto y mejorar la salud cardiovascular. Un pequeño cambio de hábito que puede tener un impacto grande a largo plazo.