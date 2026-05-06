Los colores que debería tener tu casa para atraer el éxito y la prosperidad, según el Feng Shui

Finalmente, para evitar el estrés y la sobrecarga que suele traer este año, el Feng Shui nos sugiere buscar el equilibrio emocional en los espacios más íntimos. Tonos como el rosa suave o el rubor son fundamentales en los dormitorios para fomentar la autocompasión y la sanación. Complementar esto con colores arena y neutros cálidos en las zonas centrales de la casa nos permitirá mantener los pies sobre la tierra, fortaleciendo nuestro sistema nervioso y permitiéndonos avanzar con la calma necesaria para que, esta vez sí, los objetivos dejen de parecer lejanos y se vuelvan realidad.