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Los colores que debería tener tu casa para atraer el éxito y la prosperidad, según el Feng Shui

La filosofía oriental advirtió que cierta estrategia cromática puede encender la energía vital.

Los colores del hogar que mejoran la energía vital según el Feng Shui. Los colores del hogar que mejoran la energía vital según el Feng Shui. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Feng Shui propone una estrategia cromática en el hogar para atraer éxito y prosperidad durante el año 2026, buscando potenciar la energía vital y los objetivos personales.
  • La técnica busca equilibrar la energía del Caballo de Fuego mediante tonos rojos para encender, verdes para enraizar y neutros para estabilizar los espacios frente al estrés.
  • Aplicar estos consejos permite transformar el entorno en una herramienta de liderazgo y calma. Se espera que esta renovación cromática facilite alcanzar las metas rezagadas.
Resumen generado con IA

Si las cosas aún no encontraron su cauce y en el avance del año nuestros deseos no se cumplieron y los objetivos parecen demasiado lejanos, quizás se deba a que desatendimos los consejos de la filosofía oriental. Pero los nuevos comienzos no solo se dan el primero de enero, sino que podemos renovarnos aún si el tiempo ya avanzó. El 2026, un tiempo de energía vibrante y dinámica, necesita de la potencia de algunas acciones que el Feng Shui recomendó en este tiempo.

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Para transitar con éxito este año bajo la influencia del Caballo de Fuego, la clave reside en una tríada fundamental: encender, enraizar y estabilizar. Según los expertos en la materia, la forma más inteligente de sintonizar con esta frecuencia es a través de una estrategia cromática en nuestro hogar. No se trata solo de estética, sino de utilizar los colores como herramientas de poder para potenciar la confianza y el liderazgo sin caer en el agotamiento.

Los colores que invitan al éxito: cuáles usar y dónde colocarlos 

El primer paso es "encender" nuestra energía vital mediante los tonos de fuego. El rojo se erige como el gran protagonista, simbolizando la valentía y la visibilidad necesaria para reclamar nuestro lugar; es ideal para las entradas de la casa o detalles en el vestuario. Para quienes buscan algo más cálido, el coral aporta magnetismo en espacios sociales como el living, mientras que el violeta—color de la prosperidad y la autoridad espiritual— es el aliado perfecto para las oficinas o rincones de creación.

Sin embargo, en un año tan vertiginoso, la fuerza debe ir acompañada de la estabilidad. Aquí es donde entran en juego los tonos que refuerzan nuestra fortaleza interna: el oro y el verde oscuro. Mientras que el dorado suma valor y reconocimiento en pequeños detalles decorativos, el verde aporta la visión a largo plazo y el crecimiento sostenible, funcionando como un bálsamo natural en textiles y plantas que equilibra la intensidad del fuego.

Finalmente, para evitar el estrés y la sobrecarga que suele traer este año, el Feng Shui nos sugiere buscar el equilibrio emocional en los espacios más íntimos. Tonos como el rosa suave o el rubor son fundamentales en los dormitorios para fomentar la autocompasión y la sanación. Complementar esto con colores arena y neutros cálidos en las zonas centrales de la casa nos permitirá mantener los pies sobre la tierra, fortaleciendo nuestro sistema nervioso y permitiéndonos avanzar con la calma necesaria para que, esta vez sí, los objetivos dejen de parecer lejanos y se vuelvan realidad.

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