Ritual "post" plenilunio: qué hacer este lunes para renovar las energías, según el Feng Shui

Cada fase de la Luna es, tanto para el esoterismo como para la astronomía, un proceso de importantes efectos en la Tierra. Este cuerpo celeste es el causante de cambios en las mareas y las cadencias biológicas de los seres vivos. También marca la pauta de eventos especiales y de algunas creencias sostenidas por la astrología y el Feng Shui. Para esta última disciplina, la instancia posterior al plenilunio resulta propicia para la introspección y algunas actividades concretas.