Ritual "post" plenilunio: qué hacer este lunes para renovar las energías, según el Feng Shui

Cada fase de la Luna es, tanto para el esoterismo como para la astronomía, un proceso de importantes efectos en la Tierra. Este cuerpo celeste es el causante de cambios en las mareas y las cadencias biológicas de los seres vivos. También marca la pauta de eventos especiales y de algunas creencias sostenidas por la astrología y el Feng Shui. Para esta última disciplina, la instancia posterior al plenilunio resulta propicia para la introspección y algunas actividades concretas.
Tras alcanzar su máximo esplendor, momento en el que el astro arriba a su punto culminante del ciclo lunar, la luminaria comienza a apagar nuevamente parte de su luz, aunque más de la mitad sigue iluminada. Por la izquierda, la oscuridad se asoma y entra en una fase convexo-menguante.
Energía y clima en esta fase
Sobre su horario cúspide, es visible desde altas horas de la noche hasta la mañana. Desde la astrología advierten que este período se asocia con una desaceleración energética, según el impacto que tiene en el clima. También conocida como fase gibosa-menguante —porque el cuerpo celeste muestra una especie de “joroba” a medida que pierde iluminación— en este momento la Luna influye sobre la rutina cotidiana.
En un artículo de Architectural Digest se explica de qué manera la astrología interpreta este fenómeno. Este tramo se considera un momento óptimo para hacer introspección. A nivel espiritual, es perfecto para evaluar logros y soltar lo que no funcionó. Mientras que desde el Feng Shui, esta etapa resulta adecuada para la limpieza energética del hogar, especialmente en zonas de conflicto o ruido (noroeste).
Rituales durante la etapa "post" plenilunio
Iniciar la semana con una buena higiene a fondo puede ayudar a liberar las cargas más pesadas. Para la astrología, no hace falta enfocarse en detalles minuciosos. Lo mejor será centrarse en los espacios comunes para renovar el aire de la casa antes del próximo ciclo.
Para la astrología, no hace falta centrarse en detalles minuciosos o tareas titánicas que agoten tu energía. Lo mejor será centrarse en los espacios abiertos y de transición. Si tenés terraza, balcón o patio, este es el momento de poner manos a la obra: limpiar las juntas de las baldosas, acondicionar los muebles de exterior y, si tenés piscina, realizar un mantenimiento con carbonato de sodio para renovar el estado del agua.
La clave de esta fase lunar es la circulación. La recomendación es abrir todas las ventanas de par en par para permitir que el aire se renueve por completo, arrastrando consigo la pesadez del ambiente acumulada durante el plenilunio.
Dónde centrar la atención
Dado que la Luna menguante invita a soltar cargas, tu espacio de trabajo o estudio debe ser la prioridad. Una oficina impoluta garantiza una concentración libre de distracciones. Tras una limpieza profunda, podés recurrir al sahumado: encender un incienso o utilizar palo santo ayudará a disipar las energías densas que suelen estancarse entre papeles y dispositivos electrónicos.
Para mantener esa pureza, se sugiere sumar una aliada natural: una planta de interior. El Spatifilium (Cuna de Moisés) es ideal para este rincón, ya que no solo armoniza el entorno, sino que es capaz de filtrar contaminantes gaseosos del aire, creando un microclima saludable para tus horas de productividad.