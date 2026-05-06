Daza descartó estímulos "artificiales" a la economía y prometió una "avalancha de dólares"

Resumen para apurados
- José Luis Daza descartó este miércoles en Buenos Aires el uso de estímulos fiscales para reactivar la economía, priorizando la disciplina de Milei frente al calendario electoral.
- El funcionario anticipó una "avalancha de dólares" vía RIGI, con proyectos por U$S100.000 millones, y comparó el actual superávit fiscal con el déficit de la gestión de Macri.
- Se prevé que la estabilidad fiscal y las reformas estructurales atraigan inversiones mineras y energéticas, permitiendo acumular reservas y reducir el riesgo país a futuro.
El secretario de Política Económica, José Luis Daza, defendió este miércoles la estrategia económica del gobierno de Javier Milei, anticipó un fuerte ingreso de divisas en los próximos años y descartó cualquier medida de impulso fiscal o monetario para apuntalar la actividad económica en el país antes de las elecciones. Lo hizo durante el evento “Inside Argentina”, organizado por Moody's en el hotel Four Seasons Hotel Buenos Aires.
Durante su exposición, Daza repasó los avances en materia fiscal, destacó la compra de divisas por parte del Banco Central (BCA), que ya supera los U$S7.000 millones en los primeros cuatro meses del año, y aseguró que “la Argentina ya cambió y cambió para siempre”. En ese marco, sostuvo que la sociedad respaldó el equilibrio de las cuentas públicas y remarcó que ese ordenamiento fue validado también por el FMI y los mercados, consignó el diario "Ámbito".
“La razón por la que vine a la Argentina fue el compromiso de Milei de cerrar el déficit fiscal. Eso fue validado por la población, por el FMI y por los mercados”, afirmó el vice del ministro de Economía nacional, Luis Caputo. También señaló que el equipo económico ya tiene definido el programa financiero para afrontar los vencimientos de deuda de este año y trabaja en la planificación de 2027, un período atravesado por el calendario electoral.
Uno de los puntos centrales de su presentación fue la expectativa oficial sobre el ingreso de capitales. Daza aseguró que el desempeño económico superó incluso los escenarios más optimistas y planteó como objetivo una acumulación de reservas por U$S17.000 millones. En ese contexto, afirmó que el país enfrenta un cambio de régimen en el flujo de capitales: “Tenemos casi U$S100.000 millones por aprobar en el RIGI. Vamos a tener un problema de sobreoferta de dólares. Vamos a tener una avalancha de dólares”, sostuvo, al destacar el potencial de inversiones en energía, minería e infraestructura.
Actualmente, explicó, hay 36 proyectos presentados por una inversión estimada en U$S97.401 millones, con un potencial exportador superior a los 40.000 millones. De ese total, 14 proyectos ya fueron aprobados, por más de U$S27.000 millones.
Daza también buscó marcar diferencias con la gestión de Mauricio Macri y remarcó que el actual gobierno libertario priorizó el superávit fiscal antes de volver a los mercados internacionales. “Esto es lo opuesto a Macri: primero hicieron déficit fiscal y emitieron mucha deuda. Acá se hizo primero el superávit fiscal y se postergó la emisión de deuda”, señaló.
Sin estimulo a la economía
En ese sentido, descartó que la administración de Javier Milei recurra a herramientas expansivas para estimular la actividad económica con fines electorales. “No vamos a estimular la economía artificialmente con gasto fiscal para ganar la elección”, afirmó, y agregó: “No vamos a abandonar la disciplina fiscal ni la disciplina monetaria”.
Según explicó, la recuperación llegará a través de la desregulación, la apertura económica y reformas estructurales, entre ellas cambios en la legislación laboral, la ampliación del RIGI al sector energético y modificaciones que permitan acelerar inversiones mineras.
Sobre inflación, defendió la estrategia monetaria oficial y sostuvo que las expectativas “están ancladas”, mientras que un esquema de tasas más bajas es compatible con la desaceleración de los precios. Incluso afirmó que una política de tasas elevadas puede tener efectos inflacionarios al incrementar el stock de deuda de corto plazo.
Hacia el cierre, Daza insistió en que la principal fuente de inestabilidad política en la Argentina fue históricamente el déficit fiscal y aseguró que ese problema “fue eliminado”. Con ese argumento, planteó que la menor volatilidad debería traducirse en una baja sostenida del riesgo país.