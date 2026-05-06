Daza descartó estímulos "artificiales" a la economía y prometió una "avalancha de dólares"

Uno de los puntos centrales de su presentación fue la expectativa oficial sobre el ingreso de capitales. Daza aseguró que el desempeño económico superó incluso los escenarios más optimistas y planteó como objetivo una acumulación de reservas por U$S17.000 millones. En ese contexto, afirmó que el país enfrenta un cambio de régimen en el flujo de capitales: “Tenemos casi U$S100.000 millones por aprobar en el RIGI. Vamos a tener un problema de sobreoferta de dólares. Vamos a tener una avalancha de dólares”, sostuvo, al destacar el potencial de inversiones en energía, minería e infraestructura.