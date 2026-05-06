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"Chicho" Serna reveló que Neymar fue ofrecido a Boca para jugar el Mundial de Clubes

El ex dirigente aseguró que un empresario acercó el nombre del brasileño al club.

Chicho Serna reveló que Neymar fue ofrecido a Boca para jugar el Mundial de Clubes
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauricio Serna reveló que un empresario brasileño le ofreció a Neymar para jugar en Boca Juniors el Mundial de Clubes, propuesta que presentó ante la dirigencia el año pasado.
  • El ofrecimiento surgió por un contacto directo con Serna cuando integraba el Consejo de Fútbol. Recordó además gestos de afinidad del brasileño hacia el club en visitas previas.
  • Aunque la negociación no prosperó, la revelación subraya el posicionamiento global de Boca y alimenta la expectativa de los hinchas por la llegada de figuras de élite mundial.
Resumen generado con IA

Mauricio “Chicho” Serna sorprendió al revelar que Neymar fue ofrecido para jugar en Boca durante la previa del Mundial de Clubes del año pasado, en una negociación que finalmente no avanzó pero que generó impacto entre los hinchas.

“Un empresario brasilero que conozco me llamó el año pasado y me ofreció a Neymar, si nos interesaba tenerlo para el Mundial de Clubes, pero no pasó de ahí”, contó Serna, que en ese momento integraba el Consejo de Fútbol del club.

El colombiano explicó que trasladó la propuesta a la dirigencia, aunque aclaró que nunca quedó claro si existía una posibilidad real de concretar la operación. “Los buenos jugadores siempre es bueno tenerlos en el equipo de uno”, agregó sobre el astro brasileño.

Además, Serna recordó la reciente visita de Neymar a la Argentina para enfrentar a San Lorenzo con Santos y marcó un detalle que le llamó la atención. “Entrando al hotel, se bajó del micro con la bolsa de Boca. Eso no es normal cuando uno está en un club. Pudo haber sido un mensaje”, afirmó.

El vínculo con Boca

“Yo no me fui peleado con nadie, solo porque era tiempo de irme”, aclaró Serna, que también destacó su relación con Juan Román Riquelme y aseguró que sigue muy ligado al día a día del club pese a ya no formar parte de la estructura dirigencial.

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