Escándalo en Santos: Neymar habría golpeado al hijo de Robinho tras una gambeta en el entrenamiento
El astro brasileño reaccionó de forma violenta luego de ser superado por el juvenil en una práctica de fútbol, desatando un conflicto que incluyó empujones y una presunta cachetada en medio de un clima de tensión.
Resumen para apurados
- Neymar habría golpeado al hijo de Robinho durante un entrenamiento del Santos en Brasil, tras reaccionar violentamente a una gambeta del juvenil en una práctica rutinaria.
- El incidente escaló de una discusión a empujones y una supuesta cachetada. El club mantiene hermetismo mientras el padre del joven cumple condena en prisión por una causa judicial.
- El conflicto estalla con Santos en zona de descenso y previo a un duelo clave de Sudamericana. La gestión de la disciplina interna será vital para la estabilidad del equipo.
Un grave incidente alteró la tranquilidad de la práctica de Santos y tuvo como protagonistas a Neymar y Robinho Jr. Según trascendió en Brasil, lo que comenzó como un entrenamiento rutinario entre futbolistas que no habían sumado minutos en el último compromiso terminó en un violento cruce físico que requirió la intervención de los presentes para evitar que la situación pasara a mayores. El episodio ocurre en un momento crítico para el "Peixe", que se encuentra luchando por la permanencia en el Brasileirao y aguarda por el regreso oficial de su capitán en la Copa Sudamericana.
Tensión, forcejeos y una supuesta agresión
El conflicto se originó durante una jugada en la que el joven Robinho Jr. encaró y logró eludir con éxito al experimentado delantero en una práctica de fútbol. Neymar, quien interpretó la maniobra como una provocación personal hacia su figura, respondió inicialmente con una dura infracción que dio inicio a una acalorada discusión entre ambos. Testigos citados por la prensa local aseguraron que la disputa escaló rápidamente hacia los empujones y forcejeos, llegando al punto en que el capitán del equipo le habría propinado una cachetada al juvenil, quien terminó en el suelo tras el impacto antes de ser asistido por sus compañeros.
El hermetismo tras el altercado
A pesar de la gravedad de lo sucedido en el campo, fuentes cercanas al club indicaron que ambos futbolistas se trasladaron al vestuario donde habrían intentado bajar los decibeles y aclarar lo ocurrido en una charla privada. Por el momento, ni el entorno de Neymar ni el de Robinho Jr. han emitido declaraciones públicas, manteniendo un estricto hermetismo sobre las posibles consecuencias disciplinarias del hecho. Cabe destacar que el padre del juvenil, el histórico atacante Robinho, se encuentra actualmente cumpliendo una condena de nueve años de prisión en Brasil por una causa judicial iniciada en Italia.
Un presente deportivo al límite
Este escándalo estalla en un contexto deportivo sumamente delicado para el Santos, que actualmente ocupa la 17° posición con apenas 15 puntos, ubicándose en los puestos de permanencia sin margen de error tras su reciente empate 1-1 frente a Palmeiras. En medio de este clima enrarecido, el entrenador Cuca confirmó que Neymar será titular en el próximo encuentro por la Copa Sudamericana ante Recoleta FC. El astro venía de ausentarse en el último partido ante Palmeiras para evitar el desgaste físico que supone jugar sobre césped sintético, una decisión que ya había generado debate entre los aficionados del conjunto santista.