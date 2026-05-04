Escándalo en Santos: Neymar habría golpeado al hijo de Robinho tras una gambeta en el entrenamiento

Un grave incidente alteró la tranquilidad de la práctica de Santos y tuvo como protagonistas a Neymar y Robinho Jr. Según trascendió en Brasil, lo que comenzó como un entrenamiento rutinario entre futbolistas que no habían sumado minutos en el último compromiso terminó en un violento cruce físico que requirió la intervención de los presentes para evitar que la situación pasara a mayores. El episodio ocurre en un momento crítico para el "Peixe", que se encuentra luchando por la permanencia en el Brasileirao y aguarda por el regreso oficial de su capitán en la Copa Sudamericana.