¿Neymar a Boca? La frase de "Chicho" Serna que ilusiona a los hinchas y el guiño del astro brasileño

A este escenario se sumó la invitación pública de Leandro Paredes, capitán y máxima figura del equipo dirigido por Claudio Úbeda. El volante central, quien forjó una estrecha amistad con Neymar en Europa, manifestó abiertamente que lo esperan en el club si desea disputar la Copa Libertadores, reforzando la idea de que el vestuario le abriría las puertas de inmediato. Aunque el astro tiene contrato con Santos hasta diciembre de 2026, la prensa internacional no descarta una salida anticipada a finales de este año si su relación con el club paulista no mejora. No obstante, una cuestión trascendental para su futuro será su posible convocatoria al Mundial 2026 por parte de Carlo Ancelotti; el nivel que exhiba en los próximos meses y su participación en la cita máxima serán determinantes para definir si el sueño de verlo en la Bombonera puede convertirse en una realidad tangible.