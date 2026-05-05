¿Neymar a Boca? La frase de "Chicho" Serna que ilusiona a los hinchas y el guiño del astro brasileño
El exintegrante del Consejo de Fútbol reconoció que el brasileño fue ofrecido al club en el pasado y analizó las chances de un fichaje que rompería el mercado, mientras que Leandro Paredes ya le abrió las puertas de la institución de cara a la Copa Libertadores.
Resumen para apurados
- Mauricio Serna reveló que Neymar fue ofrecido a Boca Juniors en el pasado, despertando ilusión por un posible fichaje bomba mientras el club busca refuerzos de jerarquía internacional.
- El rumor creció tras la visita del brasileño a Buenos Aires, donde recibió una camiseta de Riquelme y fue invitado por Leandro Paredes a disputar la Copa Libertadores con el Xeneize.
- Aunque Neymar tiene contrato con Santos hasta 2026, su tensa situación en Brasil y el deseo de llegar al próximo Mundial podrían facilitar una histórica llegada a La Bombonera.
Las recientes declaraciones de Mauricio "Chicho" Serna, en las que se refirió a la posibilidad de que Neymar vista la camiseta azul y oro, generaron un clima de expectativa en el mundo Boca. En medio de un presente donde el club define su suerte en el torneo Apertura y busca la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el nombre del astro comenzó a sonar con fuerza luego de su reciente paso por Buenos Aires. Esta ilusión, que parece sacada de un videojuego, cuenta con el respaldo de figuras actuales del plantel y el interés de una dirigencia que, mientras encamina el arribo de Paulo Dybala, evalúa constantemente alternativas de jerarquía internacional.
"Boca es capaz de todo"
Serna, en diálogo con Boca de Selección por Radio Splendid, reveló que durante su etapa de trabajo en la institución recibió llamados de empresarios ofreciéndole formalmente al crack brasileño. Si bien aclaró que en aquel momento las charlas no avanzaron hacia una negociación concreta, no descartó que el sueño pueda materializarse en un futuro cercano, asegurando con humor que tendría que volver a vivir a Buenos Aires para no perderse ningún partido si el fichaje se hiciera realidad. Para el exmediocampista, la institución "xeneize" tiene una mística especial que la hace capaz de cualquier proeza en el mercado de pases, y destacó que, pese a las dificultades físicas recientes de Neymar, su nivel sigue siendo capaz de arrancar una sonrisa a los amantes del fútbol.
El factor anímico y el guiño desde España
La estadía del brasileño en Argentina la semana pasada, con motivo del partido entre Santos y San Lorenzo por la Copa Sudamericana, fue el detonante que reavivó estos rumores. Durante esos días, Neymar se reencontró con su excompañero Ander Herrera en las instalaciones del club de la Ribera y recibió una camiseta de regalo por parte de Juan Román Riquelme. Según informó el diario Mundo Deportivo de España, el futbolista quedó profundamente conmovido por el respeto y el cariño recibido en Buenos Aires, lo que contrasta drásticamente con su difícil situación en Brasil, donde se siente cuestionado y señalado como el principal responsable de los problemas de su equipo.
El rol de Leandro Paredes y el horizonte mundialista
A este escenario se sumó la invitación pública de Leandro Paredes, capitán y máxima figura del equipo dirigido por Claudio Úbeda. El volante central, quien forjó una estrecha amistad con Neymar en Europa, manifestó abiertamente que lo esperan en el club si desea disputar la Copa Libertadores, reforzando la idea de que el vestuario le abriría las puertas de inmediato. Aunque el astro tiene contrato con Santos hasta diciembre de 2026, la prensa internacional no descarta una salida anticipada a finales de este año si su relación con el club paulista no mejora. No obstante, una cuestión trascendental para su futuro será su posible convocatoria al Mundial 2026 por parte de Carlo Ancelotti; el nivel que exhiba en los próximos meses y su participación en la cita máxima serán determinantes para definir si el sueño de verlo en la Bombonera puede convertirse en una realidad tangible.