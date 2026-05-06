“¿Qué estoy duelando si nunca te tuve?”: el desgarrador mensaje de la supuesta nieta no reconocida de Luis Brandoni

El reconocimiento previo y la sucesión legal

Durante una entrevista otorgada en el año 2022, el comediante admitió esta paternidad ocurrida en su juventud temprana. En aquel encuentro, el representante de la cultura nacional declaró: “Fui papá a los diecisiete años”. El hombre recordó el apoyo recibido por parte de Marta Bianchi durante el proceso de revinculación familiar. Puntualmente, el protagonista de la escena argentina dijo: “Me ayudó mucho la que fue mi esposa cuando me reencuentro con mi hija Adriana”.