Diego Peretti fue operado por un problema cardíaco: cuál es el estado de salud del actor

La noticia había sido anticipada en el programa Mercuriali1079, de la radio El Observador 107.9, por la periodista Maru Leone. “Él se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón; había algunas cositas que a los médicos les hacían ruido y decidieron, por precaución, dejarlo internado para hacerle más estudios de rigor”, explicó al aire.