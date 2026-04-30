Diego Peretti fue operado por un problema cardíaco: cuál es el estado de salud del actor

El actor Diego Peretti fue sometido a una intervención cardíaca programada y ya se encuentra en su casa, donde continúa con su recuperación. El procedimiento se realizó en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires e incluyó una angioplastia con colocación de stent.
Desde la producción de la obra El jefe del jefe, que protagoniza, precisaron a TN Show que se trató de una intervención ambulatoria y previamente planificada. El actor fue operado el miércoles y evolucionó de manera favorable.
La noticia había sido anticipada en el programa Mercuriali1079, de la radio El Observador 107.9, por la periodista Maru Leone. “Él se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón; había algunas cositas que a los médicos les hacían ruido y decidieron, por precaución, dejarlo internado para hacerle más estudios de rigor”, explicó al aire.
En ese contexto, detalló que finalmente fue intervenido. “En el día de ayer fue intervenido, le colocaron un stent, salió todo bien”, señaló. Sobre el diagnóstico, agregó que se trata de una cardiopatía isquémica, una condición que implica el estrechamiento de las arterias coronarias y que suele tratarse con este tipo de procedimiento.
Peretti permaneció internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires durante el proceso, aunque tras la operación recibió el alta y continúa con su recuperación en su domicilio.
Debido a esta situación, las funciones de la obra El jefe del jefe, que protagoniza junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza, fueron suspendidas y reprogramadas para la semana del 22 de mayo.
La pieza teatral, estrenada el 17 de abril, gira en torno a Gabriel, dueño de una empresa en venta que, al momento de fundarla, inventó la figura de un presidente ficticio para evitar asumir decisiones incómodas frente a sus empleados. Sin embargo, cuando potenciales compradores extranjeros exigen negociar cara a cara con ese supuesto “jefe”, se ve obligado a contratar a Cristian, un actor desocupado, para que asuma el rol.
El personaje interpretado por el actor recurre al método de la improvisación y encara el papel como si se tratara de una oportunidad consagratoria, introduciendo cambios y licencias sobre el guion original.