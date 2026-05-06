Esta es la carrera que nadie quiere estudiar pero tiene gran salida laboral

Ahora los alumnos se decantan por otro tipo de grados e ingenierías, dado que la agrónoma no resulta tan atractiva para los jóvenes, que asocian esta palabra con tener que trabajar en el campo, tal como indica Rosario Haro, subdirectora de Ordenación Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Politécnica de Madrid. Haro califica los estudios de Ingeniería Agrónoma como «la gran desconocida de las biotecnologías» y cree que no se ha sabido transmitir correctamente a los estudiantes en qué consiste la carrera y su importancia, indicaron desde la ABC.