Cuándo preocuparse por una verruga: las señales de alerta que no debes ignorar

La mayoría de las verrugas son asintomáticas, excepto las plantares que pueden causar molestias al caminar. Entre un 60% y un 70% de las verrugas desaparece espontáneamente antes de tres meses, y en los niños, dos tercios se eliminan por sí solas en un periodo de dos años. Si persisten, existen diversos tratamientos y métodos que pueden ser agentes queratolíticos, citotóxicos, inmunomoduladores, crioterapia, láser y la resección quirúrgica, entre otros.