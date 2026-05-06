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Cuándo preocuparse por una verruga: las señales de alerta que no debes ignorar

Son pequeños bultos indoloros en la piel que suelen desaparecer solas.

Las verrugas son pequeños crecimientos cutáneos que suelen ser benignos Las verrugas son pequeños crecimientos cutáneos que suelen ser benignos Alimente
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten sobre señales de alerta en verrugas, como cambios de color o dolor, indicando cuándo es necesario acudir a un médico para un diagnóstico profesional.
  • Aunque la mayoría de las verrugas son benignas y desaparecen solas, persisten casos que requieren tratamientos como crioterapia o láser para evitar molestias o fines estéticos.
  • La consulta dermatológica temprana es fundamental para diferenciar lesiones inofensivas de riesgos mayores, garantizando un tratamiento adecuado y bienestar para el paciente.
Resumen generado con IA

Las verrugas son pequeños crecimientos cutáneos, en general indoloros, que pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo. Suelen ser inofensivas y desaparecer por sí solas, sin embargo, hay que consultar a un médico cuando produzcan dolor o también por motivos estéticos importantes. 

La mayoría de las verrugas son asintomáticas, excepto las plantares que pueden causar molestias al caminar. Entre un 60% y un 70% de las verrugas desaparece espontáneamente antes de tres meses, y en los niños, dos tercios se eliminan por sí solas en un periodo de dos años. Si persisten, existen diversos tratamientos y métodos que pueden ser agentes queratolíticos, citotóxicos, inmunomoduladores, crioterapia, láser y la resección quirúrgica, entre otros. 

Las verrugas suelen salir en la zona del cuello Las verrugas suelen salir en la zona del cuello Cuidate Plus

Aunque suelen ser benignas, es importante vigilar síntomas inusuales y consultar a un dermatólogo si producen dolor, crecen, cambian de color o afectan las actividades diarias y la autoestima.

Cuándo preocuparnos por una verruga: los síntomas de alerta

Lo importante es saber cuándo debemos revisar las verrugas y acudir a un especialista para ver si es necesario diagnosticarlas y eliminarlas.

Los síntomas de alarma siempre serán dolor, picazón, entre otros. Los síntomas de alarma siempre serán dolor, picazón, entre otros. Clínica Merced

 "Los síntomas de alarma siempre serán dolor, interferencia en la función normal del paciente, molestias, picor, crecimiento rápido, cambios de color, cambios de forma, sangrado, oscurecimiento, endurecimiento o ablandamiento, y rápida aparición del cambio cutáneo", explica el doctor Bartosz Kosmecki, médico estético especialista en medicina antienvejecimiento y experto en dermatología clínica láser de la sevillana Clínica Verkomed Sevilla Nervión.

El profesional destaca además que lo más importante será el diagnóstico diferencial: "acudir al especialista para asegurarnos de si el cambio cutáneo es benigno y posteriormente tomar la decisión de si queremos eliminarlo o no".

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