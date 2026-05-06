Alberto Lebbos confirmó que fue desestimado el pedido para apartar al fiscal Sale de la causa

"Lo que pedimos es que haya una tutela efectiva de los derechos de la víctima y que se haga lugar a estas peticiones, que nos dejen intervenir en los informes, que nos den la palabra y que se condene a cadena perpetua a (César) Soto, como lo ha pedido la acusación y como lo dicen las pruebas, que son contundentes y que no se deje impune a un hijo del poder, como es Sergio Kaleñuk. Sino, este homicidio quedará impune", detalló el padre de Paulina, asesinada hace 20 años.