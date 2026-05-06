Alberto Lebbos confirmó que fue desestimado el pedido para apartar al fiscal Sale de la causa

Resumen para apurados
- La Justicia tucumana rechazó el pedido de Alberto Lebbos para apartar al fiscal Carlos Sale, a horas de conocerse la sentencia por el crimen de Paulina, ocurrido hace 20 años.
- Lebbos cuestionó que el fiscal desistiera de acusar a Sergio Kaleñuk, denunciando falta de objetividad y omisión de pruebas clave que vinculan al imputado con el asesinato.
- Esta decisión habilita el veredicto inminente. Lebbos teme que la postura fiscal garantice impunidad a figuras vinculadas al poder, afectando la tutela judicial efectiva.
A horas de conocerse la sentencia de un nuevo juicio por la muerte de Paulina Lebbos, su padre, Alberto Lebbos, informó que la Justicia desestimó el pedido para apartar de la causa al fiscal Carlos Sale.
"Me acaban de confirmar que la Justicia desestimó el pedido. La Sala Penal III nos informó que no corresponde. Nosotros estamos insistiendo con otros petitorios, por los derechos que las asisten a las víctimas de los delitos. Acá mi hija no se puede defender porque fue asesinada y por culpa de la doctora Soledad Deheza no se puede defender porque no hay querella", explicó Lebbos, durante una entrevista concedida a "La mañana empieza aquí", el noticiero matutino de LG Play.
Lebbos había solicitado formalmente el apartamiento del fiscal de Cámara, Sale, y la nulidad parcial de su alegato en lo que respecta a la situación de Sergio Kaleñuk. El pedido de la querella se fundamentaba en la presunta falta de motivación lógica y legal del fiscal al desistir de la acusación, un acto que el abogado Juan Emilio Abraham Musi había calificado como arbitrario y lesivo para el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva.
"Lo que pedimos es que haya una tutela efectiva de los derechos de la víctima y que se haga lugar a estas peticiones, que nos dejen intervenir en los informes, que nos den la palabra y que se condene a cadena perpetua a (César) Soto, como lo ha pedido la acusación y como lo dicen las pruebas, que son contundentes y que no se deje impune a un hijo del poder, como es Sergio Kaleñuk. Sino, este homicidio quedará impune", detalló el padre de Paulina, asesinada hace 20 años.
En su descargo, Alberto Lebbos insistió en que "hay una resposabilidad del ministro fiscal Edmundo Jiménez, porque tiene paralizadas todos los expedientes penales que surgieron de una sentencia firme el 25 de febrero de 2019. No se ha avanzado en ninguna investigación, especialmente la sentencia en contra de José Alperovich y Lilia Moyano, por el grave delito de encubrimiento. Esas causas están paralizadas y he insistido, pero no me informaban que este juicio estaba en marcha. Me enteré por la prensa y cuando me citaron como testigo".
Los fundamentos del pedido de Alberto Lebbos en contra de Sale
La familia de Paulina Lebbos sostiene que el representante del Ministerio Público no cumplió con su deber de objetividad al omitir el análisis de las pruebas de cargo, lo que obliga, según el planteo, a designar un nuevo funcionario para que formule una conclusión ajustada a derecho antes de dictar sentencia.
El escrito presentado ante la Sala III, integrada por los jueces Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Fabián Fradejas, argumentaba que el abandono de la pretensión punitiva contra Kaleñuk no fue el resultado de un análisis exhaustivo del debate, sino una decisión que carece de la fundamentación específica exigida por la normativa procesal bajo pena de nulidad.
Para Lebbos y su abogado, el fiscal incurrió en una "omisión absoluta" de los elementos probatorios que vinculan al imputado con el itinerario final de la víctima, convirtiendo su retiro de la acusación en un acto "antojadizo y caprichoso" que ignora incluso mandatos judiciales de sentencias previas. En este sentido, Abraham Musi sostiene que "no resulta lógico pensar que, con su sola decisión, el fiscal pueda, sin contralor alguno, decidir la suerte del proceso... y convertirse, de esta manera, en juez y parte".