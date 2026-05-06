Nicolás Navarro Flores, el amigo que complicó al principal acusado del crimen de Érika

Navarro también relató que Sosa le entregó una piedra de cocaína y una caja en la que había escondido drogas sintéticas. Sobre su relación con el acusado del femicidio, señaló que sólo lo veía para consumir drogas que él le vendía. La Justicia le dictó la prisión preventiva a fines de febrero. Su defensor, Patricio Char, insiste en que se le otorgue el arresto domiciliario. El acusado padece diabetes y no puede recibir la atención adecuada en el penal de Benjamín Paz, lugar donde se encuentra alojado. Pese a que ya fue derivado al Centro de Salud en reiteradas oportunidades, en las últimas horas le volvieron a negar que fuera trasladado a un domicilio.