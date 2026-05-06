Secciones
Seguridad

Nicolás Navarro Flores, el amigo que complicó al principal acusado del crimen de Érika

Reveló detalles sobre las actividades narco que desarrollaba “El Militar”.

Nicolás Navarro Nicolás Navarro
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Nicolás Navarro era el amigo más cercano de Felipe Sosa. El hombre no sólo complicó procesalmente al principal acusado del crimen y a Justina Gordillo, sino que además reveló detalles sobre las actividades narco que desarrollaba “El Militar”.

Según el fiscal Pedro Gallo, Navarro recibió un llamado telefónico por parte de Sosa horas después de que se registrara el crimen de Érika Antonella Álvarez. El sospechoso se presentó minutos después en la casa del imputado. Allí, siempre de acuerdo con la teoría del caso, permaneció aproximadamente 20 minutos, colaborando presuntamente en el ocultamiento del cuerpo de la víctima y de otros rastros del hecho, con el objetivo de ayudar a eludir la investigación y sustraerse de la acción de la Justicia.

En una habitación

El procesado también declaró ante el representante del Ministerio Público. Su relato no sólo complicó al “Militar”, sino también a Gordillo. Dejó bien en claro que ambos sabían que el cuerpo de la víctima estaba escondido en una habitación de la vivienda de Yerba Buena.

Carlos “El Paraguayo” Ferreira: la misteriosa figura del novio narco de Érika

Carlos “El Paraguayo” Ferreira: la misteriosa figura del novio narco de Érika

Navarro también relató que Sosa le entregó una piedra de cocaína y una caja en la que había escondido drogas sintéticas. Sobre su relación con el acusado del femicidio, señaló que sólo lo veía para consumir drogas que él le vendía. La Justicia le dictó la prisión preventiva a fines de febrero. Su defensor, Patricio Char, insiste en que se le otorgue el arresto domiciliario. El acusado padece diabetes y no puede recibir la atención adecuada en el penal de Benjamín Paz, lugar donde se encuentra alojado. Pese a que ya fue derivado al Centro de Salud en reiteradas oportunidades, en las últimas horas le volvieron a negar que fuera trasladado a un domicilio.

Temas Yerba BuenaNarcotráficoInseguridadViolenciaErika Antonella ÁlvarezFelipe “El Militar” Sosa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000
1

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país
2

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán
3

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
4

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Ganó el 0 km de los Números de Oro y su primer viaje será al cementerio para agradecerle a su madre: “Sé que ella me ayudó”
5

Ganó el 0 km de los Números de Oro y su primer viaje será al cementerio para agradecerle a su madre: “Sé que ella me ayudó”

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
2

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos
3

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos

Facundo Ale, hijo del Mono Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo
4

Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

¿La “motosierra” está beneficiando a los narcos?
5

¿La “motosierra” está beneficiando a los narcos?

Más Noticias
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

“Con asistencia respiratoria y en estado crítico”: cómo es la situación del niño accidentado en Horco Molle

“Con asistencia respiratoria y en estado crítico”: cómo es la situación del niño accidentado en Horco Molle

Sigue en estado crítico el niño que se accidentó con su bicicleta en las sendas de Horco Molle

Sigue en estado crítico el niño que se accidentó con su bicicleta en las sendas de Horco Molle

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

Facundo Ale, hijo del Mono Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Comentarios