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Donald Trump vuelve a arremeter contra el papa León XIV

“Pone en riesgo a los católicos”, afirmó el presidente de Estados Unidos.

El papa León XVI. El papa León XVI.
Hace 3 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un nuevo ataque contra el Papa, al decir que León XIV “pone en peligro la vida de muchos católicos” con sus posiciones sobre la cuestión nuclear iraní. Esta nueva escalada verbal contra el Papa se refiere a la postura proclamada por el Vaticano contra la guerra en Irán. “León XIV prefiere hablar de que es aceptable que Irán tenga un arma nuclear”, comentó Trump a “Salem News”, una publicación ultracatólica.

Las críticas de Trump boicotean así el intento del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que llegará mañana al Vaticano, para reunirse con el Pontífice y el cardenal Paolo Parolin, secretario de Estado vaticano. Rubio -católico conservador de origen cubano- de limar asperezas con la Santa Sede. “Puede gustar o no, pero el papel del Papa es predicar la paz”, dijo Parolin.

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Rubio, trató de restar importancia a las críticas de Trump a León XIV, antes de que el principal diplomático estadounidense, un católico devoto, se reúna con el pontífice. “Obviamente hubo cosas que pasaron”, dijo Rubio. “Hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, como la situación de la libertad religiosa en África o Cuba.

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