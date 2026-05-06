Donald Trump vuelve a arremeter contra el papa León XIV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un nuevo ataque contra el Papa, al decir que León XIV “pone en peligro la vida de muchos católicos” con sus posiciones sobre la cuestión nuclear iraní. Esta nueva escalada verbal contra el Papa se refiere a la postura proclamada por el Vaticano contra la guerra en Irán. “León XIV prefiere hablar de que es aceptable que Irán tenga un arma nuclear”, comentó Trump a “Salem News”, una publicación ultracatólica.