Con estrellas nacionales, Las Yungas será sede del Nelson Ledesma Invitational

El golf tucumano volverá a vivir una gran fiesta. Entre el jueves y el sábado se disputará la segunda edición del Nelson Ledesma Invitational, un certamen que reúne a destacados profesionales y aficionados en Las Yungas Country Golf. El anfitrión será, una vez más, Nelson “Muru” Ledesma, el jugador de Yerba Buena que lleva con orgullo la bandera tucumana por el mundo y que impulsa este evento con el propósito de seguir fortaleciendo el crecimiento del golf regional.
El torneo se pondrá en marcha el jueves con la disputa del tradicional Pro-Am, modalidad que combina la destreza de los profesionales con el entusiasmo de los amateurs, conformando equipos de cuatro aficionados y un profesional. Es una jornada distendida, pero con un valor simbólico importante: es el punto de encuentro entre generaciones y estilos, en un ambiente donde la camaradería prevalece sobre la competencia.
A partir del viernes, el nivel de exigencia aumentará con la jornada de Fourball, en la que participarán parejas formadas por un aficionado y un profesional. En esta modalidad, cada jugador realiza su propio recorrido y se toma el mejor score de ambos en cada hoyo. La fórmula permite disfrutar de un golf más ofensivo, con golpes de riesgo y una dinámica atractiva tanto para jugadores como para espectadores.
El sábado, en el cierre del torneo, volverá a jugarse un Fourball, pero con un matiz diferente: esta vez los equipos estarán integrados por un profesional nacional y un aficionado, lo que le dará al desenlace un aire de alto nivel competitivo y, al mismo tiempo, un espíritu federal.
El listado de participantes habla por sí solo de la jerarquía del certamen. Estarán presentes figuras de trayectoria nacional e internacional como Martín Contini, recientemente clasificado a la segunda etapa del Korn Ferry Tour; Augusto Núñez, flamante campeón del 58° Abierto del Norte en el Jockey Club; César Costilla, Jorge Monroy, César Monasterio, Andrés “Pigu” Romero, Leonardo Ledesma, los chaqueños Fabián Gómez y Walter Pavón, el bonaerense Rafael Gómez, el santiagueño Miguel Guzmán, el salteño Walter Miranda y Tomás Gómez, quien viene de jugar la escuela de golf en Europa. Un verdadero mosaico del golf argentino reunido en Tucumán.
“Este año, a diferencia de la edición anterior, el torneo no se realiza dentro del Tour Argentino, pero eso no impide que venga gente de gran nivel. Estarán casi todos los tucumanos que compiten afuera”, explicó Ledesma, que además de organizar el certamen, será uno de los protagonistas en el campo.
“Muru” no oculta su entusiasmo. “Hay mucha expectativa. La gente podrá disfrutar de tres días de muy buen golf. Será un torneo divertido”, expresó. Y su palabra tiene peso: detrás del profesional consagrado hay un promotor que busca devolverle al golf local todo lo que el deporte le dio.
De esta forma, la cancha de Las Yungas volverá a ser escenario de un encuentro donde el talento, la amistad y la pasión por el golf se funden en un mismo fairway. Tres días que no solo prometen gran nivel deportivo, sino también el espíritu de comunidad que distingue a los grandes torneos.