Con estrellas nacionales, Las Yungas será sede del Nelson Ledesma Invitational

El golf tucumano volverá a vivir una gran fiesta. Entre el jueves y el sábado se disputará la segunda edición del Nelson Ledesma Invitational, un certamen que reúne a destacados profesionales y aficionados en Las Yungas Country Golf. El anfitrión será, una vez más, Nelson “Muru” Ledesma, el jugador de Yerba Buena que lleva con orgullo la bandera tucumana por el mundo y que impulsa este evento con el propósito de seguir fortaleciendo el crecimiento del golf regional.