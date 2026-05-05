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"Dark Gomero": la peligrosa senda donde sufrió un grave accidente un niño de 12 años

Ciclistas y profesores advirtieron que el circuito de Horco Molle requiere experiencia, protección y bicicletas adecuadas. “No es un lugar para improvisados, tiene descensos empinados”, afirmaron.

Dark Gomero: la peligrosa senda donde sufrió un grave accidente un niño de 12 años FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Por Belén Castellano Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Un niño de 12 años sufrió un grave accidente en la peligrosa senda 'Dark Gomero', en Horco Molle, Tucumán, debido a la alta dificultad técnica del circuito para ciclistas inexpertos.
  • Ciclistas y docentes advirtieron que el circuito exige experiencia, equipo de protección y bicicletas adecuadas, ya que posee descensos empinados no aptos para principiantes.
  • El hecho resalta la necesidad de mayor control y señalización en áreas naturales protegidas para prevenir siniestros y garantizar la seguridad en la práctica de deportes extremos.
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