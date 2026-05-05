El semillero, protagonista en el concurso de hipismo de La Foresta

El sábado, desde las 9, la pista de arena del predio ubicado en Tafí Viejo será escenario de un concurso por invitación que reunirá a jinetes y amazonas de distintos clubes de la provincia. La jornada incluirá pruebas con alturas que irán desde los 0,50 hasta 1,30 metro, lo que permitirá la participación tanto de quienes están dando sus primeros pasos en la disciplina como de competidores con mayor experiencia.