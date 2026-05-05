El semillero, protagonista en el concurso de hipismo de La Foresta

Resumen para apurados
- El Establecimiento Ecuestre La Foresta en Tafí Viejo, Tucumán, realizará este sábado un certamen de hipismo para fomentar el desarrollo de nuevos talentos y jinetes locales.
- El evento incluirá pruebas de 0,50 a 1,30 metros en pista de arena. Surge tras un inicio demorado por el clima, buscando recuperar ritmo luego del torneo en La Liofila Polo Jumping.
- La competencia busca consolidar el calendario ecuestre provincial premiando categorías formativas. Se espera que impulse el crecimiento del semillero de deportistas en la región.
La temporada de hipismo en Tucumán comienza a tomar ritmo y, tras el puntapié inicial del pasado fin de semana en La Liofila Polo Jumping, ahora será el turno del Establecimiento Ecuestre La Foresta, que se prepara para recibir un nuevo certamen.
El sábado, desde las 9, la pista de arena del predio ubicado en Tafí Viejo será escenario de un concurso por invitación que reunirá a jinetes y amazonas de distintos clubes de la provincia. La jornada incluirá pruebas con alturas que irán desde los 0,50 hasta 1,30 metro, lo que permitirá la participación tanto de quienes están dando sus primeros pasos en la disciplina como de competidores con mayor experiencia.
El objetivo principal del evento estará puesto en el desarrollo de nuevos talentos. “La principal idea de este certamen es fomentar el semillero. La temporada comenzó tarde debido a las inclemencias del tiempo y ahora queremos hacer la mayor cantidad de competencias”, explicó Josefina Manzur, quien además de integrar la organización será una de las protagonistas en las pruebas de saltos variados.
En esa misma línea, Manzur destacó que habrá incentivos especiales para las categorías formativas. “Entregaremos premios y regalitos sorpresa para las amazonas y los jinetes de Iniciados”, señaló, poniendo el foco en la importancia de motivar a los más chicos y a quienes recién se suman a la actividad.
Con un programa variado y la presencia de binomios locales, el certamen en La Foresta se perfila como una nueva oportunidad para seguir consolidando el calendario ecuestre provincial, en una temporada que busca recuperar terreno y sumar protagonismo a lo largo del año.