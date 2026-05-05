Se reglamentó el RIFL que reduce las contribuciones patronales para nuevas contrataciones

Con fecha de ayer, el Boletín Oficial publicó el Decreto 315/2026, mediante el cual se establecen las pautas operativas para la implementación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). A través de esta norma, el Poder Ejecutivo reglamentó el Título XX de la Ley 27.802, precisando el alcance, los sujetos comprendidos y la vigencia del beneficio de reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones.