Con las nuevas autoridades, se vienen cambios en el Ente Cultural

En el caso de la Dirección de Música y Danza, una de las más complejas teniendo en cuenta la cantidad de artistas y de personal que engloba, quedaría al frente Cynthia Del Carril, quien conoce los entresijos de la actividad desde su condición de solista del Coro Estable. La secundaría Gonzalo Reynaga, quien venía ocupando el cargo de director durante la etapa de Humberto Salazar al mando del Ente.