Con las nuevas autoridades, se vienen cambios en el Ente Cultural

Tras asumir la presidencia la semana pasada, Sandra Maldonado está abocada a organizar su equipo de trabajo en el Ente Cultural. Como en todo inicio de gestión se anticipan cambios, que en principio no serán muchos pero sí tocan áreas sensibles e implican, necesariamente, algunos movimientos de nombres.
En el caso de la Dirección de Música y Danza, una de las más complejas teniendo en cuenta la cantidad de artistas y de personal que engloba, quedaría al frente Cynthia Del Carril, quien conoce los entresijos de la actividad desde su condición de solista del Coro Estable. La secundaría Gonzalo Reynaga, quien venía ocupando el cargo de director durante la etapa de Humberto Salazar al mando del Ente.
Otra movida sería en la Dirección de Patrimonio. El arqueólogo Osvaldo Díaz, de muy buena gestión estos años, sería reemplazado por Carlos Piñero, quien dejaría así la conducción del Museo Folklórico. A ese lugar iría Lucila Galíndez.
Secretaría estratégica
En cuanto a la estratégica Secretaría General del Ente, puesto que ocupaba Ana Lía Carbonell antes de pasar a desempeñarse en el municipio capitalino, la ocuparía Adriana Cancino. También retomaría sus funciones Rafael Vázquez Rivera al comando de la Dirección de Industrias Creativas e Interior.
Maldonado decidió no viajar a Buenos Aires para asistir a la Feria del Libro. Ayer estuvo en Simoca, en el acto de reapertura de la Casa de la Cultura “Ángel Leiva”, mientras sigue analizando la conformación del grupo que la acompañará de aquí en adelante.