La Justicia de Brasil confirmó los seis años de prisión para Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardin

En la misma línea, Amnistía Internacional Argentina celebró la decisión judicial y sostuvo que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”. La organización también subrayó que la sentencia dejó probada la violencia sexual y que, en esta instancia, no corresponde reabrir la discusión sobre los hechos ni las pruebas ya evaluadas por la Justicia.