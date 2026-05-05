La Justicia de Brasil confirmó los seis años de prisión para Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardin

Resumen para apurados
- La Justicia de Brasil ratificó la condena de seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual a Thelma Fardin, al rechazar las últimas apelaciones presentadas por su defensa.
- El Tribunal de San Pablo confirmó la pena en régimen semiabierto por los hechos de 2009. La sentencia ratifica el fallo de junio que revirtió la absolución inicial del actor.
- Este fallo sienta un precedente histórico en materia de violencia sexual y cooperación judicial regional, reafirmando la importancia de juzgar con perspectiva de género.
La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó las dos presentaciones realizadas por la defensa del actor y confirmó la pena en régimen semiabierto.
Con esta resolución, Darthés sumó un nuevo revés judicial y deberá cumplir la condena bajo una modalidad que le permite salir durante el día, pero lo obliga a regresar a la cárcel por la noche.
El caso se remonta a 2018, cuando la actriz denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. En ese momento, Fardin tenía 16 años y el actor 45.
Tras conocerse el fallo, la actriz se expresó en sus redes sociales, donde agradeció el acompañamiento recibido a lo largo del proceso. “Ganamos otra vez”, escribió, y destacó el rol de sus abogados y de las organizaciones que la respaldaron.
En la misma línea, Amnistía Internacional Argentina celebró la decisión judicial y sostuvo que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”. La organización también subrayó que la sentencia dejó probada la violencia sexual y que, en esta instancia, no corresponde reabrir la discusión sobre los hechos ni las pruebas ya evaluadas por la Justicia.
El recorrido judicial del caso fue extenso y atravesó distintas instancias. Durante el proceso, la actriz debió someterse a varias pericias y declarar en más de una oportunidad.
En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia había absuelto a Darthés. Sin embargo, esa decisión fue apelada y revertida el 10 de junio de 2024, cuando la Justicia brasileña dictó la condena a seis años de prisión. En ese momento, el fallo se resolvió por mayoría, con dos jueces a favor de la pena y uno por la absolución.
Ahora, cerca de 10 meses después y con la intervención de nuevos magistrados, la sentencia quedó ratificada por el Tribunal Regional Federal de San Pablo, con el voto favorable de cinco jueces, lo que deja firme la condena en esta etapa del proceso.