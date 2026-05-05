Detienen en Tucumán a una mujer que llevaba dos kilos de cocaína ocultos en su valija

FOTO/GENDARMERÍA NACIONAL
Una mujer de nacionalidad boliviana fue detenida en Tucumán luego de que se descubriera que transportaba dos kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de su valija.
El procedimiento se realizó cuando la pasajera viajaba en un ómnibus que provenía de la ciudad de San Salvador de Jujuy y tenía como destino la ciudad de Córdoba.
Durante el control, efectivos del Grupo Burruyacú, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, utilizaron un escáner portátil que permitió detectar anomalías en el equipaje. A partir de esa inspección, los uniformados lograron visualizar dos paquetes escondidos en el interior de la maleta.
Tras la requisa, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de dos kilos. La mujer quedó detenida.
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