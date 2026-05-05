El sacrificio que rompió la maldición: cómo la lesión de Suso obliga a reconfigurar la defensa de Atlético

Así, Atlético regresa a Tucumán con el pecho inflado y los tres puntos que parecían imposibles bajo el brazo, pero deja en el Monumental la rodilla de uno de sus guerreros más fieles. Si la victoria en Núñez es el punto de inflexión que el grupo necesitaba para convencerse de que puede alejarse definitivamente de los puestos de descenso -y, por qué no, permitirse soñar con objetivos más ambiciosos en el segundo semestre-, la historia recordará que el precio de esa redención fue el sacrificio de uno de sus líderes defensivos.