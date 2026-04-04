Crece la polémica: difunden la supuesta primera foto de Juan Darthés como pastor evangélico

Resumen de nota
- Una foto de Juan Darthés en Brasil con toga y birrete se viralizó, vinculada a su supuesta formación como pastor evangélico tras su condena por abuso sexual contra Thelma Fardín.
- La imagen, donde posa junto a su esposa, resurgió tras versiones sobre su nueva vida espiritual y recientes apariciones públicas en Río de Janeiro, lejos de los medios argentinos.
- El cambio de perfil del actor genera polémicas en redes y reaviva el debate sobre su reinserción y vida en el extranjero luego del proceso judicial que marcó un precedente en el país.
Una imagen comenzó a circular con fuerza en redes sociales y volvió a poner en el centro de la escena a Juan Darthés. La fotografía, que lo muestra con toga, birrete y un diploma en la mano, sería el registro de su formación como pastor evangélico en Brasil, donde reside desde hace años tras la denuncia por abuso sexual de Thelma Fardín.
El dato no pasó desapercibido: su nueva vida, alejada de los medios pero vinculada a la fe, generó sorpresa y reacciones divididas. La difusión de la imagen se dio en paralelo a versiones sobre recientes apariciones públicas del actor en Río de Janeiro.
Un giro hacia la religión tras la condena
Luego de haber sido condenado por abuso sexual, Darthés se instaló en Brasil junto a su familia. En ese contexto, su acercamiento a la religión evangélica habría sido progresivo hasta convertirse, según trascendió, en pastor.
La noticia tomó fuerza a partir de comentarios del periodista Gustavo Méndez, quien aportó detalles sobre sus actividades recientes. El panelista contó que Darthés fue visto días atrás en Barra da Tijuca, en un bar perteneciente a su hermano. Allí se habría cruzado con Agostina Páez,la abogada argentina condenada por realizar un gesto racista en un bar de Brasil
Según el relato, el actor le habría dicho: “Estoy orando por vos”, una frase que rápidamente se viralizó y alimentó las especulaciones sobre su rol dentro de la comunidad religiosa.
La foto que se volvió viral
La imagen que lo muestra vestido con indumentaria académica no es completamente nueva, pero volvió a circular con fuerza en las últimas horas. El material había sido difundido tiempo atrás en el programa Infama, donde se habló por primera vez de su formación religiosa.
En la fotografía también aparece su esposa María Leone, quien habría participado del mismo curso. Ambos posan con toga y birrete, lo que reforzó la versión de que completaron estudios vinculados a la fe evangélica.
La viralización de la imagen en X (exTwitter) generó opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios cuestionaron el nuevo rol del actor, otros señalaron su derecho a rehacer su vida lejos de los medios.