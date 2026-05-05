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¿Cuántos puntos debe obtener Boca para asegurarse su lugar en los octavos de Copa Libertadores?

El "Xeneize" depende de sí mismo en un Grupo D muy parejo y puede encaminar su pase hoy ante Barcelona de Ecuador.

En caso de ganar en Ecuador, Boca encaminaría su clasificación a la próxima instancia de la Libertadores. En caso de ganar en Ecuador, Boca encaminaría su clasificación a la próxima instancia de la Libertadores.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Boca Juniors busca asegurar su pase a octavos de la Copa Libertadores esta semana en Ecuador; necesita 7 de los 9 puntos en juego para clasificar sin depender de otros resultados.
  • Tras un triple empate en el Grupo D con 6 unidades, el equipo de Úbeda visita hoy a Barcelona SC y definirá su futuro con dos partidos finales como local en La Bombonera.
  • Jugar los últimos encuentros en casa es una ventaja estratégica para el Xeneize, que no pierde allí por copa desde 2020 y busca evitar que la calculadora defina su continuidad.
Resumen generado con IA

Boca entra en una semana clave en la Copa Libertadores. Con tres fechas por delante, el equipo que dirige Claudio Úbeda tiene claro qué necesita para meterse en los octavos de final.

La cuenta es simple: si suma 7 de los 9 puntos que quedan en juego, clasificará sin depender de nadie. Con 6 unidades, tendrá “un pie y medio adentro”, aunque podría quedar atado a otros resultados. Por debajo de ese umbral, el panorama se complica y la calculadora pasa a ser protagonista.

Un grupo al rojo vivo

Tras tres jornadas, el Grupo D está completamente abierto. Hay triple empate en la cima con 6 puntos:

- Universidad Católica: 6 puntos

- Boca: 6 puntos

- Cruzeiro: 6 puntos

- Barcelona SC: 0 puntos

Aunque Boca tiene mejor diferencia de gol que los chilenos, la cima le pertenece a Universidad Católica por un criterio de desempate.

Hoy, una chance clave en Ecuador

El primer paso será esta noche, cuando visite a Barcelona SC en Guayaquil. Ganar no solo le permitiría despegarse, sino también aprovechar que sus dos rivales directos, Cruzeiro y Universidad Católica, se enfrentan entre sí.

La Bombonera, el factor decisivo

Después de Ecuador, Boca definirá su futuro como local:

- 19 de mayo: vs Cruzeiro

- 28 de mayo: vs Universidad Católica

Ahí aparece una de sus grandes fortalezas: no pierde en casa por Libertadores desde diciembre de 2020.

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