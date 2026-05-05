Martín Contini, en la previa del Abierto del Norte: "Jugar en el patio de nuestra casa siempre es un orgullo"
El destacado golfista tucumano palpita la 59° edición del torneo más importante de la región, que arranca este miércoles en Alpa Sumaj. Los desafíos técnicos del campo, el sueño de ganar ante su gente y el cronograma de competencia.
Resumen para apurados
- Martín Contini encabeza la 59° edición del Abierto del Norte de golf que inicia este miércoles en la cancha de Alpa Sumaj, Tucumán, con la participación de 90 profesionales.
- El certamen inicia tras el Pro-Am y consta de cuatro rondas con corte clasificatorio. Contini resaltó la exigencia de Alpa Sumaj por su trazado angosto y precisión desde la salida.
- La competencia con entrada gratuita posiciona a Tucumán en el calendario nacional. Para Contini, el evento representa el desafío de ganar en su provincia ante los mejores del país.
La cuenta regresiva llegó a su fin. Este miércoles se pone en marcha la 59° edición del Abierto del Norte, el campeonato de golf con mayor tradición de la región, que en esta oportunidad tendrá como escenario la exigente cancha de Alpa Sumaj, en Yerba Buena. En la antesala del certamen, Martín Contini, uno de los grandes candidatos locales, dialogó con LA GACETA Play y compartió sus sensaciones.
"Lo primero que se siente cada vez que llega este torneo y ves a tantos jugadores de nivel de todo el país es orgullo por la provincia y por el club, que es nuestra casa. Y después, obviamente, aparecen esas ganas de hacerlo bien, de siempre querer estar a la altura en un campeonato tan importante", confesó Contini, quien reconoció que quedarse con el título en Tucumán es una cuenta pendiente en su carrera.
Para el profesional tucumano, que representa a la provincia a nivel mundial y compite habitualmente en el PGA Tour Américas y en el Korn Ferry Tour, el regreso a Tucumán tiene un sabor especial. "Podemos viajar mucho, estar mucho tiempo afuera, pero nunca deja de sentirse como casa. Cada vez que volvemos, jugar en estas canchas se siente como si fuese realmente el patio de nuestra casa", destacó el golfista.
Un escenario que no perdona errores
El certamen retorna este año al trazado de Alpa Sumaj, lo que plantea un desafío táctico muy distinto respecto a la edición del año pasado. Contini fue claro en su análisis técnico de la cancha: "Son dos campos totalmente diferentes en cuanto a la estrategia. En el otro por ahí ganás mucho tirándola lejos y podés no ser tan preciso desde la salida. Esta cancha es todo lo contrario: tenés que tratar de jugar desde el fairway. Es un trazado con muchos árboles, muy finito, muy angosto. Cambia mucho cómo querés plantear el torneo".
La actividad oficial en la sede del Jockey Club comenzó el martes con el tradicional Pro-Am, un evento que agrupa a un profesional con tres o cuatro aficionados. "Es una manera de darle participación al socio, para que puedan disfrutar de la cancha en el estado en que la jugamos nosotros en el torneo: con greens más duros y rápidos, y un rough un poco más alto", explicó Contini.
El cronograma del Abierto y entrada gratuita
El torneo reunirá a 90 profesionales de primer nivel. El miércoles y el jueves se disputarán las dos primeras rondas clasificatorias. Tras completarse los 36 hoyos iniciales, se realizará un corte en el que los mejores 30 jugadores avanzarán a las rondas decisivas del viernes y el sábado, donde se coronará al campeón.
De manera paralela a la competencia de profesionales, se jugará la prestigiosa Copa San Pablo, uno de los trofeos amateurs más importantes del país.
La invitación está abierta para todo el público: la entrada a la sede de Alpa Sumaj en Yerba Buena es totalmente gratuita para todos los amantes del deporte que deseen acercarse a disfrutar del mejor golf de la Argentina.