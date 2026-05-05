Martín Contini, en la previa del Abierto del Norte: "Jugar en el patio de nuestra casa siempre es un orgullo"

El certamen retorna este año al trazado de Alpa Sumaj, lo que plantea un desafío táctico muy distinto respecto a la edición del año pasado. Contini fue claro en su análisis técnico de la cancha: "Son dos campos totalmente diferentes en cuanto a la estrategia. En el otro por ahí ganás mucho tirándola lejos y podés no ser tan preciso desde la salida. Esta cancha es todo lo contrario: tenés que tratar de jugar desde el fairway. Es un trazado con muchos árboles, muy finito, muy angosto. Cambia mucho cómo querés plantear el torneo".