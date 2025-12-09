Sur Finanzas y AFA: qué se investiga y por qué el caso sacude al fútbol argentino

El caso Sur Finanzas dejó de ser un tema de pasillo y pasó a ser un asunto judicial de escala nacional. Lo que comenzó como una denuncia tributaria por presunta evasión y lavado escaló este martes con 35 allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en más de 15 clubes, entre ellos Racing, Independiente, San Lorenzo, Barracas Central, Argentinos Juniors, Banfield, Platense, entre otros. La medida, ordenada por el juez federal Luis Armella, busca documentación, registros financieros y vínculos comerciales con la billetera investigada.