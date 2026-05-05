Números de Oro: del dolor a la chance, Daniel recibe hoy el 0 km, un guiño de la suerte y su madre

La historia

La historia de Daniel está atravesada por el esfuerzo cotidiano. Durante los últimos años atravesó inestabilidad laboral y trabajos ocasionales, lo que le dificultó sostener ingresos regulares. En ese contexto, el cupón de los Números de Oro apareció casi como un gesto rutinario, sin imaginar el desenlace. Contó que suele arreglarse “con lo que sale”, haciendo changas y buscando oportunidades para sostener a su familia. La pérdida de su madre fue un golpe fuerte, y su recuerdo sigue muy presente en su vida diaria. Por eso, el premio adquirió un significado especial: no solo como alivio económico, sino como una señal emocional que lo impulsa a seguir. El auto, aseguró, será una herramienta para trabajar y proyectar un futuro más estable.