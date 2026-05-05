Números de Oro: del dolor a la chance, Daniel recibe hoy el 0 km, un guiño de la suerte y su madre
Allá por abril, Daniel Alaniz fue el afortunado lector ganador del Volskwagen Polo Track 0 Km y hoy, a las 10, lo recibirá en unade las sucursales de LA GACETA. El hombre, que aseguró que el sorteo fue una “ayuda que le mandó su mamá desde el cielo”, usará el auto para trabajar, ya que llevaba tiempo desempleado.
El sorteo de los Números de Oro de LA GACETA volvió a cumplir sueños y ya tiene a su gran protagonista: Daniel Alaniz, el vecino tucumano que en abril se convirtió en el flamante dueño del auto 0 kilómetro. Ahora, la emoción suma un nuevo capítulo con la entrega oficial del vehículo, prevista para hoy a las 10 en la sucursal del diario LA GACETA ubicada en avenida Adolfo de la Vega 379.
El premio mayor -un Volkswagen Polo Track 0 km- se definió en vivo, en una jornada marcada por la expectativa de miles de lectores. El número ganador puso fin a la espera y dio paso a una historia cargada de emoción, que rápidamente trascendió el simple resultado de un sorteo.
Alaniz, vecino del barrio San Martín, recibió en ese momento la noticia en su casa, en medio de una sorpresa organizada por el equipo de LA GACETA. La reacción fue inmediata: incredulidad, lágrimas y una frase que resumió el momento. “Es una ayuda que me mandó mi mamá desde el cielo”, dijo, visiblemente conmovido, al recordar a su madre fallecida.
La historia
La historia de Daniel está atravesada por el esfuerzo cotidiano. Durante los últimos años atravesó inestabilidad laboral y trabajos ocasionales, lo que le dificultó sostener ingresos regulares. En ese contexto, el cupón de los Números de Oro apareció casi como un gesto rutinario, sin imaginar el desenlace. Contó que suele arreglarse “con lo que sale”, haciendo changas y buscando oportunidades para sostener a su familia. La pérdida de su madre fue un golpe fuerte, y su recuerdo sigue muy presente en su vida diaria. Por eso, el premio adquirió un significado especial: no solo como alivio económico, sino como una señal emocional que lo impulsa a seguir. El auto, aseguró, será una herramienta para trabajar y proyectar un futuro más estable.
Sin embargo, Daniel no es el único artífice del triunfo. Él,, Silvia Claudia, Carlos Gustavo y Blanca son los cinco hijos de Juan Carlos Alaniz, el verdadero jugador de los Números de Oro. “Mi papá fue al centro, a ver el sorteo”, contó Silvia en ese momento. Luego algún integrante de la numerosa familia agregaría que se trató de la segunda ocasión en que Juan Carlos se llega hasta LA GACETA, para presenciar el acto en que, ante un escribano, se sortea el ganador del auto. “Pero el juega desde siempre, desde el momento cero”, aclaró Iván.
No son solo premios
El relato del ganador refleja el espíritu que sostiene desde hace años a los Números de Oro: no se trata solo de premios, sino de historias reales que conectan con la vida cotidiana de los lectores. En este caso, la dimensión emocional fue tan fuerte como el impacto del premio en sí.
Mientras tanto, crece la expectativa por el acto de entrega. Hoy, en la sede de avenida Adolfo de la Vega 379, Daniel recibirá las llaves de su Volkswagen 0 km en un evento que promete repetir el clima de alegría y cercanía que caracterizó al sorteo. Allí, frente a autoridades del diario y público presente, se concretará el momento más esperado: el paso definitivo de la ilusión a la realidad.