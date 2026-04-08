El emocionante encuentro de LA GACETA con Daniel, el ganador del auto 0 km de los Números de Oro

La historia de Daniel está profundamente ligada a su familia. En una casa donde conviven varios integrantes -“somos como siete”, contó Iván-, los Números de Oro no son solo un juego; son una tradición. Juan Carlos, padre de Daniel, es quien compra las tarjetas y las reparte entre sus hijos y nietos. Cada uno completa la suya, con la ilusión intacta de que algún día la suerte golpee la puerta. Y ese día llegó.