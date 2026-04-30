Deuda con el FMI: el Gobierno concretó una operación financiera con EEUU para pagar más de U$S800 millones

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino compró Derechos Especiales de Giro al Tesoro de EE.UU. por U$S819 millones para pagar este viernes intereses de deuda al FMI y cumplir sus compromisos.
- Es la tercera vez que Economía usa este mecanismo de compra de activos. La operación busca cubrir intereses del acuerdo de 2018 mediante el uso de reservas líquidas en dólares.
- La medida ocurre mientras se espera que el directorio del FMI apruebe la última revisión técnica para liberar un desembolso de U$S1.000 millones a mediados de mayo.
El Gobierno nacional activó un mecanismo financiero para afrontar el vencimiento de U$S800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que opera este viernes. Para ello, realizó la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de Estados Unidos por un total de U$S819 millones.
La operación fue confirmada a través de la página oficial del Tesoro estadounidense. Los DEG son el activo que utiliza el FMI en sus transacciones y Estados Unidos figura entre los principales tenedores. En ese marco, la Argentina recurrió a sus reservas en dólares para adquirirlos y cumplir con el compromiso externo.
Se trata de la tercera vez que el Ministerio de Economía recurre a este instrumento. En octubre del año pasado había concretado una compra por U$S872 millones, mientras que en enero había adquirido otros U$S808 millones. Este tipo de operaciones tiene como objetivo cubrir vencimientos de deuda con organismos internacionales.
El pago que se efectivizará este viernes corresponde a intereses trimestrales derivados del acuerdo firmado en 2018 con el organismo de crédito. Se trata del segundo compromiso del año bajo este esquema.
El vencimiento llega en un contexto particular: recientemente se confirmó la instancia técnica de la segunda revisión del acuerdo vigente, aunque el directorio del organismo aún no dio su aprobación final. Por ese motivo, permanece pendiente el desembolso de U$S1.000 millones previsto en el programa. Esa revisión evaluó el cumplimiento de metas al cierre de 2025.
Ahora, el mercado espera que el directorio ejecutivo del FMI trate el caso argentino en las próximas semanas. Si obtiene luz verde, se habilitaría el giro de fondos, que podría concretarse a más tardar a mediados de mayo. De esa manera, la Argentina alcanzaría cerca del 80% de los desembolsos totales acordados con la gestión de Javier Milei hace un año.