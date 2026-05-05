Duras críticas a la reforma electoral de Milei: “Es un adefesio constitucional”, afirmó Enrique Romero

Resumen para apurados
- Referentes de Tucumán rechazaron la reforma electoral de Milei en el Senado por considerarla un adefesio constitucional que elimina las PASO y favorece a las cúpulas partidarias.
- El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo denunció que el desfinanciamiento de campañas e invisibilización publicitaria atenta contra la igualdad democrática.
- La iniciativa es vista como un intento de cartelización política. Advierten que la Boleta Única propuesta reinstala el efecto sábana, beneficiando al oficialismo de turno.
Referentes políticos de Tucumán, nucleados en el Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo, lanzaron una fuerte embestida contra el proyecto de reforma electoral impulsado por La Libertad Avanza (LLA) en el Senado. A través de un duro documento, calificaron la iniciativa como un "adefesio constitucional, democrático y político" que, según denunciaron, persigue "fines inconfesables".
El texto, que lleva las firmas de Enrique Romero, Héctor Argañaraz, Martín Rodríguez y "Tuta" Alderete, pone el foco en la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para los dirigentes, este cambio implica un retroceso que "otorga el poder de decisión sobre las candidaturas a la billetera de las burocracias partidarias", en lugar de dejar la elección en manos de la ciudadanía.
El financiamiento, en el centro del debate
Uno de los puntos más álgidos del reclamo apunta a la visión del presidente Javier Milei sobre los partidos políticos. "Sostiene, con un pensamiento retrógrado, que los partidos son entidades privadas, cuando en realidad son entidades de Derecho Público no Estatal", señalaron.
En ese sentido, recordaron que el artículo 38 de la Constitución Nacional obliga al Estado a contribuir al sostenimiento económico de las actividades partidarias.
Los dirigentes advirtieron que el desfinanciamiento de las campañas atenta contra la igualdad de oportunidades. "Eliminar el 50% del espacio publicitario televisivo y radial que hoy se distribuye equitativamente invisibilizará a las fuerzas con menos recursos", alertaron.
¿Boleta Única o "Sábana"?
Finalmente, el movimiento cuestionó la implementación de la Boleta Única, al denunciar que el proyecto busca incluir un casillero para votar por todas las categorías de una misma fuerza.
"Es un regreso a la boleta sábana que permite arrastrar candidaturas, algo que hasta ahora estaba prohibido y que solo busca beneficiar al oficialismo de turno", concluyeron.