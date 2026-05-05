Duras críticas a la reforma electoral de Milei: “Es un adefesio constitucional”, afirmó Enrique Romero

El texto, que lleva las firmas de Enrique Romero, Héctor Argañaraz, Martín Rodríguez y "Tuta" Alderete, pone el foco en la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para los dirigentes, este cambio implica un retroceso que "otorga el poder de decisión sobre las candidaturas a la billetera de las burocracias partidarias", en lugar de dejar la elección en manos de la ciudadanía.