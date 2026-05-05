En "Otro día perdido" Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca y contó cómo fue el proceso de escribir su libro

Un manual para el momento más difícil

Así es que el proyecto resultó en el producto final, que más allá de ser un descargo fue también un aporte para quienes sufrieron por un ser querido. “El paso tuvo que ver con una explicación, incluso un manual que le pudiera servir a alguien en el momento más difícil que te pudieras imaginar. Le traté de poner palabras a algo que no tiene palabras”, profundizó con sentimiento sobre ese tema que al hablarlo “se instala el silencio”. “Fue difícil pero lo hice, me sirvió y lo más importante es que doy fe que le sirve a muchas personas”, concluyó mientras los aplausos cerraron el diálogo.