En "Otro día perdido" Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca y contó cómo fue el proceso de escribir su libro

Resumen para apurados
- Benjamín Vicuña explicó en el programa de Mario Pergolini cómo la escritura de su libro sobre su hija Blanca y el apoyo en redes fueron fundamentales para sanar su duelo.
- El proyecto surgió de reflexiones publicadas en fechas especiales, transformando posteos digitales en una guía para ayudar a otras personas a transitar la pérdida de seres queridos.
- La obra se posiciona como un manual de acompañamiento ante tragedias irreparables, marcando un cambio en el vínculo del actor con su audiencia a través de un mensaje de redención.
Tras hablar extensamente sobre su carrera, sus emprendimientos y hasta sus colecciones un tanto fuera de lo común, Benjamín Vicuña profundizó durante el programa de Mario Pergolini sobre su vínculo con las plataformas digitales, que lejos de ser frívolo, le ayudó a sanar en gran parte la pérdida por el fallecimiento de su hija Blanca. Tras charlar sobre la exposición pública a la que se enfrenta, el invitado de “Otro Día Perdido” se sinceró sobre el dolor, la ausencia y las estrategias nuevas que surgen en el camino de redención.
El intérprete chileno fue el último convocado por Pergolini en su ciclo radial. Durante el encuentro, el protagonista ahondó sobre sus nuevos proyectos, sus vínculos anteriores y también sobre las consecuencias que tienen el reconocimiento y la fama. Luego de comentar sobre el éxito de su serie disponible en Flow, “El Resto del Bien”, y sobre su pieza teatral “Secreto en la Montaña”, donde destacó el desafío físico y emocional que implica este trabajo en el que incluso se muestran escenas de desnudez, el artista también exploró los inicios de su carrera, sus roles en los negocios, relaciones sentimentales y hasta curiosas anécdotas de viejos amores.
El refugio en el mundo digital
Pero el momento más movilizante llegó casi al final de la emisión, cuando tras el intercambio sobre la reputación del chileno terminó con una confesión sobre las maneras que encontró en el universo virtual para sobrellevar el luto de su hija.
Pergolini le preguntó al invitado en primera instancia si le molestaba que mucha de su imagen se basara en sus vínculos amorosos y no tanto en su formación o en el recorrido profesional que construyó desde joven. “A veces pesa más tu historia de galán, seductor, ¿te molesta? ¿lo entendés?”, preguntó el conductor. “Renegué un poquito, me dolió, sobre todo cuando afecta a terceros”, devolvió el actor con tranquilidad. Sin embargo, pronto comprendió que esa dinámica en cierto punto era parte del juego: “Es el rocanrol y no se puede esperar mucho”.
El vínculo epistolar con las redes sociales y el público
“Por las redes también son así, hay gente que opina muy libremente”, agregó Pergolini sobre los comentarios que a veces podían encontrarse sobre el entrevistado en las aplicaciones móviles. Y aunque Vicuña estuvo de acuerdo con que “se opina demasiado”, confesó que su relación con los usuarios no fue el esperado intercambio hostil de críticas y menosprecios, sino un bálsamo ante el pesar más profundo.
BenjamÃn VicuÃ±a recordÃ³ a su hija Blanca: "EscribÃ un libro para tratar de poner en palabras algo que no tiene palabras. Siento que le sirviÃ³ a muchas personas".#OtroDÃaPerdido pic.twitter.com/YNjtyZeCmo— OTRO DÃA PERDIDO (@otrodiaperdidok) May 5, 2026
“Me acostumbré a que vinieran cosas muy lindas, como un manto de amor”, reconoció el padre de Blanca en primera instancia. Allí reveló cómo las expresiones salidas desde la tragedia se convirtieron en un alivio cuando estaban atravesadas por una recepción del otro lado. “Escribí posteos muy comprometidos por mi hija Blanca, que parece una frivolidad, pero pasó también un diálogo muy profundo con el público, un vínculo epistolar”, detalló, explicando cómo ese contacto pronto se convirtió en un ejemplar “para acompañar a personas que vivían un duelo”, comentó, introduciendo a su escrito “Saber acompañar”.
Un libro para poner palabras al silencio
“De ese manto de amor, de esa comunidad que se genera, de repente por diferentes motivos te vienen cosas feas”, lamentó, sin embargo, salvando que “los males siempre hacen más ruido”. El protagonista de Secreto en la Montaña rescató que desde el entorno virtual también encuentra el balance con un afecto y cariño respecto a sus trabajos.
Luego Pergolini se detuvo sobre el texto de Vicuña que surgió de ese intercambio epistolar. “¿Te costó mucho escribir el libro o necesitabas hacerlo?”, a lo que el invitado asintió que fue lo segundo. “Primero era un proyecto de poesía y de ir juntando estos posteos donde yo durante sus cumpleaños, el 15 de mayo que viene ahora o durante los aniversarios de su muerte iba escribiendo ideas abstractas que tenían que ver con extrañar, con el amor, con la ausencia y luego dije ‘¿por qué no doy un paso más?’”, explicó sobre el comienzo de esa obra.
Un manual para el momento más difícil
Así es que el proyecto resultó en el producto final, que más allá de ser un descargo fue también un aporte para quienes sufrieron por un ser querido. “El paso tuvo que ver con una explicación, incluso un manual que le pudiera servir a alguien en el momento más difícil que te pudieras imaginar. Le traté de poner palabras a algo que no tiene palabras”, profundizó con sentimiento sobre ese tema que al hablarlo “se instala el silencio”. “Fue difícil pero lo hice, me sirvió y lo más importante es que doy fe que le sirve a muchas personas”, concluyó mientras los aplausos cerraron el diálogo.