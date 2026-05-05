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AUH en mayo 2026: cuánto aumenta y qué monto se cobra por hijo

La prestación sube por movilidad y cambia el pago mensual por hijo.

Mayo llega con aumento para AUH Mayo llega con aumento para AUH Ámbito
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En mayo de 2026, la ANSES aumentará la AUH un 3,4% en Argentina, elevando el monto a $141.312,64 por hijo, basándose en el índice de movilidad y la inflación registrada en marzo.
  • El ajuste se aplica por movilidad mensual. Los beneficiarios cobrarán el 80% ($113.050,11) de forma directa, mientras que el 20% restante se retiene hasta presentar la libreta anual.
  • La medida impacta también en jubilaciones y asignaciones familiares, consolidando un esquema de pagos mensuales ajustados por inflación dentro del sistema de seguridad social nacional.
Resumen generado con IA

La Asignación Universal por Hijo (AUH) llega en mayo de 2026 con una nueva actualización mensual y vuelve a quedar dentro del grupo de prestaciones que ANSeS ajusta por el índice de movilidad.

El aumento no se aplica como un refuerzo aparte ni como un bono extraordinario. Es una suba incorporada al valor de la prestación, calculada según la inflación de marzo informada por el INDEC.

Ese mismo porcentaje también mueve jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo, la AUH por discapacidad y las asignaciones familiares del sistema SUAF. Por eso, mayo no modifica solo un haber puntual, sino buena parte del esquema mensual de pagos de ANSeS.

AUH: así serán los aumentos en el mes de mayo 202

La AUH aumenta 3,4% en mayo de 2026. Con esa actualización, el monto general queda en $141.312,64 por hijo.

Ese valor corresponde al total mensual de la prestación. Sin embargo, ANSeS deposita el 80% todos los meses y retiene el 20% restante. Por eso, el pago directo de mayo queda en $113.050,11 por hijo. La retención mensual será de $28.262,53.

Ese dinero retenido no forma parte de la Tarjeta Alimentar ni de un bono adicional. Es una porción de la propia AUH que queda acumulada hasta que se presenta la Libreta.

La Libreta AUH sirve para acreditar asistencia escolar, vacunación y controles de salud. Una vez aprobado el trámite, ANSeS habilita el cobro del acumulado correspondiente.

AUH: a cuánto quedan las asignaciones familiares en el mes de mayo 2026

Las asignaciones familiares también quedan alcanzadas por los aumentos de mayo. El ajuste impacta en AUH, Asignación por Embarazo, AUH por discapacidad y SUAF.

La AUH queda en $141.312,64, con pago efectivo de $113.050,11 por hijo. Asimismo, la Asignación por Embarazo mantiene el mismo valor general que la AUH y también se liquida con el esquema de pago parcial y retención.

La AUH por discapacidad queda en torno a $460.133,10. Con el pago del 80%, el depósito mensual se ubica cerca de $368.106,48.

AUH: cómo saber cuánto se cobra en mayo

La forma más directa de revisar el monto de mayo es ingresar a Mi ANSeS con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la liquidación mensual aparecen los conceptos pagados, la fecha de cobro, el banco asignado y los descuentos o retenciones aplicadas.

Para AUH, conviene revisar tres datos: el monto del 80%, la retención del 20% y los extras compatibles, como Tarjeta Alimentar o Complemento Leche.

También puede aparecer un pago acumulado si la persona titular presentó la Libreta AUH y el trámite ya fue aprobado.

En meses con aumento, esa consulta permite detectar si el nuevo valor fue cargado correctamente antes de la fecha de pago.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en mayo de 2026

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

Temas Asignación Universal por Hijo
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