Obras en el Registro Civil: finalizan la planta baja y proyectan el primer piso

La fisonomía del edificio comienza a transformarse con el avance de la nueva sede del Registro Civil. Tras completar el hormigonado del subsuelo y los contrapisos, los equipos técnicos trabajan en el cierre de la planta baja, cuyas columnas ya alcanzan un 90% de ejecución. En los próximos días, el operativo se enfocará en el armado de losas y vigas para dar inicio formal a la construcción del primer nivel.
Pese a los desafíos que imponen las lluvias estivales, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) mantiene el ritmo de los trabajos. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, supervisó las tareas junto al director de la DAU, Alfredo Quinteros.
“Estamos superando la etapa de bases y el edificio ya empieza a tomar altura”, señaló Nazur. El funcionario subrayó que, más allá de lo arquitectónico, la obra busca modernizar la atención. “Queremos un Registro Civil de vanguardia, donde los tucumanos realicen sus trámites en un entorno ágil y tecnológico”, dijo.
Esta obra forma parte del plan de infraestructura del gobernador Osvaldo Jaldo, orientado a dotar a la provincia de edificios propios, jerarquizar el empleo público y reducir los costos operativos del Estado.