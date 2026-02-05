Obras en el Registro Civil: finalizan la planta baja y proyectan el primer piso

La fisonomía del edificio comienza a transformarse con el avance de la nueva sede del Registro Civil. Tras completar el hormigonado del subsuelo y los contrapisos, los equipos técnicos trabajan en el cierre de la planta baja, cuyas columnas ya alcanzan un 90% de ejecución. En los próximos días, el operativo se enfocará en el armado de losas y vigas para dar inicio formal a la construcción del primer nivel.