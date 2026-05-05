Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos

El presidente Javier Milei emprenderá este martes un nuevo viaje hacia los Estados Unidos, marcando su decimoséptima visita al país norteamericano desde el inicio de su gestión y la tercera en lo que va de 2026. En esta ocasión, el destino será la ciudad de Los Ángeles, donde el mandatario participará de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken. El jefe de Estado partirá a las 13 horas acompañado por una comitiva reducida que incluye a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford.