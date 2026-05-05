Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos

El presidente Javier Milei emprenderá este martes un nuevo viaje hacia los Estados Unidos, marcando su decimoséptima visita al país norteamericano desde el inicio de su gestión y la tercera en lo que va de 2026. En esta ocasión, el destino será la ciudad de Los Ángeles, donde el mandatario participará de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken. El jefe de Estado partirá a las 13 horas acompañado por una comitiva reducida que incluye a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford.
La agenda oficial en la costa oeste comenzará el miércoles por la mañana con una reunión privada entre Milei y Michael Milken, presidente del prestigioso think tank y figura influyente del mundo financiero. Tras este encuentro, el mandatario encabezará una audiencia con un grupo selecto de empresarios de primera línea. Esta instancia busca replicar el éxito de convocatorias anteriores, donde representantes de gigantes como JPMorgan, Amazon Web Services, Visa y Globant se dieron cita para escuchar las propuestas de inversión en territorio argentino.
El evento central de la gira relámpago tendrá lugar a las 14 (hora local), momento en que el Presidente brindará su discurso ante líderes globales de las finanzas, la tecnología y la salud. Se espera que Milei retome sus ejes discursivos sobre la libertad económica y los desafíos globales, reforzando la idea de que Argentina posee las condiciones necesarias para convertirse en la “nueva meca de Occidente”. Esta disertación se suma a sus participaciones previas en el mismo instituto, donde instó a los ejecutivos a apostar por el país bajo la premisa de una “nueva fiebre del oro”.
Afinidad de pensamiento
Esta visita subraya la estrecha relación que el Ejecutivo mantiene con el Instituto Milken, organismo que el propio Milei ha calificado como un espacio de “afinidad de pensamiento”. El vínculo con Michael Milken ha sido clave para posicionar la agenda argentina en los centros de poder de la costa oeste, facilitando encuentros que anteriormente se han trasladado de residencias privadas en Malibú a hoteles de lujo debido a la alta concurrencia de inversores interesados en el programa económico libertario.
La frecuencia de los viajes presidenciales a Estados Unidos refleja una alineación estratégica que ya sumó hitos este año, como la participación en la cumbre de la Junta de la Paz convocada por Donald Trump en Washington y el lanzamiento de la Argentina Week en Nueva York.
Tras concluir su exposición y agotar una intensa jornada de contactos de alto nivel, la comitiva presidencial emprenderá el regreso el mismo miércoles por la tarde. El arribo al país está previsto para el mediodía del jueves, cerrando así una nueva misión internacional enfocada en la captación de inversiones.