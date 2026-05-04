El gobierno de Milei amplió al 75% los subsidios al gas natural en medio de las subas tarifarias

El gobierno de Javier Milei dispuso una bonificación extraordinaria adicional del 25% para los consumos de gas natural y gas propano por red durante mayo para los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). De esta manera, los beneficiarios pasarán a recibir una bonificación total del 75% sobre el bloque de consumo subsidiado, al sumarse este beneficio excepcional al 50% general ya vigente para la temporada de mayor demanda.