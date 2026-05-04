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El gobierno de Milei amplió al 75% los subsidios al gas natural en medio de las subas tarifarias

La administración libertaria dispuso una bonificación extraordinaria adicional del 25% para mayo, que se suma al 50% ya vigente para los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Gas natural. ARCHIVO Gas natural. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Javier Milei aumentó al 75% los subsidios al gas natural en Argentina durante mayo para proteger a sectores vulnerables ante la suba de las tarifas internacionales.
  • La medida, oficializada por la Resolución 111/2026, suma un 25% extra al 50% vigente. Busca compensar el alza del 5,6% en facturas y la volatilidad del costo de importación de GNL.
  • Esta acción ratifica el esquema de subsidios focalizados mientras se reduce la asistencia eléctrica. Se espera que alivie el gasto de hogares de menores ingresos durante el invierno.
Resumen generado con IA

El gobierno de Javier Milei dispuso una bonificación extraordinaria adicional del 25% para los consumos de gas natural y gas propano por red durante mayo para los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). De esta manera, los beneficiarios pasarán a recibir una bonificación total del 75% sobre el bloque de consumo subsidiado, al sumarse este beneficio excepcional al 50% general ya vigente para la temporada de mayor demanda.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 111/2026 de la Secretaría de Energía nacional y apunta a morigerar el impacto de los mayores costos de abastecimiento en la factura final de los sectores más vulnerables, en un escenario marcado por la volatilidad internacional de los precios de la energía.

En el área gubernamental señalaron que, si bien la Argentina cuenta con recursos gasíferos propios, mantiene integración con el mercado internacional a través de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y de combustibles sustitutos necesarios para garantizar el abastecimiento interno. En ese marco, las variaciones en los precios internacionales repercuten de manera directa en el costo del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Con ese argumento, la Secretaría de Energía resolvió elevar al 25% la bonificación extraordinaria aplicable durante mayo, al considerar necesario reforzar los mecanismos de protección dirigidos a los sectores de menores ingresos y amortiguar el efecto de la suba en el costo de abastecimiento.

La decisión se conoce luego de que se establecieran aumentos promedio del 5,6% en las tarifas de gas para mayo, por lo que la bonificación adicional actúa como un esquema compensatorio para los usuarios subsidiados incluidos en el SEF, consignó el sitio TN. 

En paralelo, para el servicio eléctrico se mantiene el cronograma de reducción gradual de la bonificación extraordinaria, un proceso iniciado en enero y que prevé que ese beneficio adicional se reduzca progresivamente hasta llegar a cero en diciembre.

Con esta medida, la administración libertaria ratificó su esquema de subsidios focalizados, concentrando la asistencia sobre los usuarios alcanzados por el régimen de segmentación y ajustando el nivel de cobertura frente a la evolución de los costos energéticos.

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