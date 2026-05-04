Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 5 de mayo

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 5 de mayo en Tucumán una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 25°C.
- El cielo estará algo nublado con vientos leves del norte. Estas condiciones climáticas agradables son características de la primera semana de mayo en la región tucumana.
- Se espera un día ideal para actividades al aire libre. La estabilidad climática persistirá en los próximos días, consolidando un otoño templado sin probabilidades de lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en Tucumán para este martes 5 de mayo, con condiciones agradables y sin lluvias.
De acuerdo al pronóstico, el día se presentará con cielo entre algo y parcialmente nublado, acompañado por temperaturas templadas: la mínima rondará los 14°C y la máxima alcanzará los 25°C.
Durante la madrugada y la mañana se espera nubosidad variable, mientras que por la tarde las condiciones seguirán similares, con momentos de sol entre nubes. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones.
En cuanto al viento, será leve a moderado, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h en las horas centrales del día, rotando desde el norte y el este. Por la madrugada y la noche, en tanto, se mantendrá calmo.
La probabilidad de lluvias será nula durante toda la jornada, en línea con un período de tiempo estable en la provincia. Este tipo de condiciones coincide con lo previsto para los primeros días de mayo, donde predominan jornadas agradables y sin precipitaciones en Tucumán .
Con este panorama, el martes se perfila como un día ideal para actividades al aire libre, aunque con abrigo liviano para las primeras horas y la noche.