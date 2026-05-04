Secciones
SociedadActualidad

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 5 de mayo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 5 de mayo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 5 de mayo en Tucumán una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 25°C.
  • El cielo estará algo nublado con vientos leves del norte. Estas condiciones climáticas agradables son características de la primera semana de mayo en la región tucumana.
  • Se espera un día ideal para actividades al aire libre. La estabilidad climática persistirá en los próximos días, consolidando un otoño templado sin probabilidades de lluvias.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en Tucumán para este martes 5 de mayo, con condiciones agradables y sin lluvias.

De acuerdo al pronóstico, el día se presentará con cielo entre algo y parcialmente nublado, acompañado por temperaturas templadas: la mínima rondará los 14°C y la máxima alcanzará los 25°C.

Durante la madrugada y la mañana se espera nubosidad variable, mientras que por la tarde las condiciones seguirán similares, con momentos de sol entre nubes. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones.

En cuanto al viento, será leve a moderado, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h en las horas centrales del día, rotando desde el norte y el este. Por la madrugada y la noche, en tanto, se mantendrá calmo.

La probabilidad de lluvias será nula durante toda la jornada, en línea con un período de tiempo estable en la provincia. Este tipo de condiciones coincide con lo previsto para los primeros días de mayo, donde predominan jornadas agradables y sin precipitaciones en Tucumán .

Con este panorama, el martes se perfila como un día ideal para actividades al aire libre, aunque con abrigo liviano para las primeras horas y la noche.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán, este viernes 1 de mayo

Cómo estará el tiempo en Tucumán, este viernes 1 de mayo

Oficio con salida laboral: la UTN abre un curso de instalación de aire acondicionado

Oficio con salida laboral: la UTN abre un curso de instalación de aire acondicionado

Lo más popular
Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate
1

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
2

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida
3

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei
4

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
5

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Los ruidos del vacío
2

Los ruidos del vacío

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
3

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
4

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Día mundial de la libertad de prensa
5

Día mundial de la libertad de prensa

Más Noticias
Qué dice Alfredo Miroli, médico tucumano, sobre el chikungunya: Los cambios genéticos llegaron para quedarse

Qué dice Alfredo Miroli, médico tucumano, sobre el chikungunya: "Los cambios genéticos llegaron para quedarse"

El regreso del abrigo retro: la prenda estrella que dominará el invierno 2026

El regreso del abrigo retro: la prenda estrella que dominará el invierno 2026

Muerte por hantavirus en el Atlántico: ¿Cómo es el Hondius, el crucero de lujo que zarpó desde Ushuaia?

Muerte por hantavirus en el Atlántico: ¿Cómo es el Hondius, el crucero de lujo que zarpó desde Ushuaia?

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

¿Tu celular dice “memoria llena”? El truco fácil para liberar espacio en pocos minutos

¿Tu celular dice “memoria llena”? El truco fácil para liberar espacio en pocos minutos

Alerta por ciclogénesis en Argentina: cuándo llegará y qué regiones serán las más afectadas

Alerta por ciclogénesis en Argentina: cuándo llegará y qué regiones serán las más afectadas

Estudiantes de la UTN crearon una IA para clases inclusivas y ganaron un premio: de qué se trata el proyecto

Estudiantes de la UTN crearon una IA para clases inclusivas y ganaron un premio: de qué se trata el proyecto

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Comentarios