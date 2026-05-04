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El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y la temperatura subirá por la tarde

La térmica fue de 9 °C, para configurar una mañana fresca. El pronóstico para la semana.

TARDE DE SOL. Las condiciones del tiempo permitirán la práctica de deportes al aire libre antes de la caída del sol. TARDE DE SOL. Las condiciones del tiempo permitirán la práctica de deportes al aire libre antes de la caída del sol. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán vivirá un domingo soleado con 23°C de máxima, marcando el inicio de una semana con temperaturas en ascenso que superarán los 30°C según el Servicio Meteorológico Nacional.
  • La jornada comenzó con una mínima de 12°C y alta humedad. El ingreso de una masa de aire cálido disipará la nubosidad, permitiendo actividades al aire libre tras un fin de semana largo.
  • Se prevé una ola de calor persistente hasta el jueves, con un breve alivio lluvioso el viernes. El impacto climático anticipa un retorno de altas temperaturas para la semana siguiente.
Resumen generado con IA

El otoño comienza a desplegarse por Tucumán y, para esta semana, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan mañanas frescas y tardes mayormente soleadas, que traerán de la mano un leve, y agradable, incremento de la temperatura. Para hoy, el pronóstico del tiempo anuncia una máxima de 24 °C. 

La mañana comenzó con el cielo despejado y una temperatura mínima de 10 °C, mientras que la sensación térmica llegó hasta los 9 °C, por lo que fue fundamental salir de casa con bastante abrigo. La humedad fue del 95% mientras que la visibilidad fue clara y de casi unos 10 kilómetros. 

El cielo continuará despejado y para el mediodía se anuncia mucho sol y una temperatura promedio de 20 °C. La humedad será del 70% y los vientos soplarán suaves desde el sector sur. 

En horas de la siesta se alcanzaría la máxima de 24 °C, mientras que la nubosidad será del 10% y la humedad del 65%. Los vientos continuarán soplando desde el sur, pero con menos intensidad.

Con la caída de la tarde, la nubosidad subirá al 25% y la humedad trepará hasta el 90%. La temperatura descenderá hasta los 16 °C. No se esperan precipitaciones. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN sostiene que el martes continuará la recuperación térmica que se extenderá hasta el jueves, con mínimas de 10 °C y máximas de 25 °C. 

La nubosidad será variable mientras que la humedad seguirá siendo alta. Se esperan algunas precipitaciones en la madrugada del viernes, por lo que la máxima bajaría a los 21 °C. 

El fin de semana terminaría el domingo, con una jornada algo más inestable, con el incremento de la nubosidad y una máxima de alrededor de los 23 °C. 

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