A 40 días del Mundial, Banco Macro presenta “Soñá en grande”, su nueva campaña con Lionel Scaloni

“El Mundial activa algo muy especial: volvemos a creer, volvemos a emocionarnos y, por un momento, sentimos que todos tiramos para el mismo lado. Esa es la energía que queremos acompañar. Porque en Banco Macro no solo invitamos a soñar y a pensar en grande: acompañamos ese camino con soluciones concretas para cada argentino. Somos un banco federal, cercano, que está presente en todo el país y que trabaja todos los días para transformar esos proyectos en realidades”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.