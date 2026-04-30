¿Quién dirige Atlético Tucumán-River y cómo le fue al "Decano" con este árbitro?

Resumen para apurados
- AFA designó a Yael Falcón Pérez para arbitrar el choque entre River y Atlético Tucumán este domingo a las 18:30 en el Monumental, por la última fecha del torneo Apertura 2026.
- El juez dirigió al Decano 10 veces con paridad total: 3 triunfos, 3 derrotas y 4 empates. El último antecedente fue una caída 2-0 ante Instituto en octubre del año pasado.
- El encuentro define el cierre de la etapa clasificatoria. El equipo de Falcioni buscará romper su racha negativa y finalizar el certamen con una imagen positiva ante un rival de peso.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las autoridades para la novena jornada del torneo Apertura 2026, la última de la etapa clasificatoria del certamen. En este contexto, se definió que Yael Falcón Pérez sea el encargado de impartir justicia el próximo domingo a las 18.30, cuando Atlético Tucumán visite a River en el Monumental de Nuñez.
Cómo le fue a Atlético Tucumán bajo el arbitraje de Falcón Pérez
El historial de Falcón Pérez dirigiendo al "Decano" cuenta con un total de 10 antecedentes que reflejan una paridad total, con tres victorias, tres derrotas y cuatro empates para el equipo de 25 de Mayo y Chile.
Sin embargo, el último registro no es alentador para el equipo que hoy conduce Julio César Falcioni, ya que la última vez que este árbitro estuvo presente en un partido del "Decano" fue en octubre del año pasado, en lo que resultó una caída por 2 a 0 frente a Instituto en la ciudad de Córdoba.
Terna arbitral completa
Para este compromiso de alta exigencia en Buenos Aires, Falcón Pérez estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri como árbitros asistentes, mientras que Ariel Penel cumplirá la función de cuarto árbitro.
En tanto, el equipo tecnológico encargado del VAR estará encabezado por Felipe Viola, quien contará con la asistencia de Mariana De Almeida en el AVAR.
Con esta designación, Atlético ya conoce el equipo arbitral para un cierre de campeonato en el que buscará quebrar la racha negativa y despedirse con una buena imagen ante uno de los grandes del fútbol argentino.