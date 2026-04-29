Aparecieron serpientes en San Miguel de Tucuman: cuáles son las zonas afectadas

El operativo se llevó a cabo el pasado miércoles 22 de abril, en respuesta a denuncias que señalaban la presencia de al menos un ejemplar que habría sido visto por última vez refugiándose en un pozo sobre la vereda. Sin embargo, al llegar al lugar, los especialistas se encontraron con un escenario adverso: el hueco había sido completamente cubierto con tierra, troncos y otros materiales, lo que impidió verificar si el animal permanecía allí.