Aparecieron serpientes en San Miguel de Tucuman: cuáles son las zonas afectadas

Resumen para apurados
- Vecinos del Barrio Parque Sur en San Miguel de Tucumán denunciaron la aparición de serpientes en zonas urbanas, motivando la intervención de la Dirección de Fauna provincial.
- Técnicos inspeccionaron la Plaza René Favaloro tras reportes de un ejemplar en un pozo, pero el sitio fue bloqueado con escombros, dificultando la verificación y rescate del animal.
- El fenómeno responde a lluvias que desplazan fauna. Autoridades piden no intervenir y dar aviso, mientras crece el reclamo vecinal por el mantenimiento de los espacios públicos.
La aparición de serpientes en un sector urbano de la capital tucumana encendió la alarma entre vecinos de Barrio Parque Sur y motivó la intervención de autoridades provinciales. Técnicos de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos (DFFSyS) realizaron una inspección en las inmediaciones de la Plaza René Favaloro luego de reiterados avisos vinculados a la presencia de estos animales en la zona.
El operativo se llevó a cabo el pasado miércoles 22 de abril, en respuesta a denuncias que señalaban la presencia de al menos un ejemplar que habría sido visto por última vez refugiándose en un pozo sobre la vereda. Sin embargo, al llegar al lugar, los especialistas se encontraron con un escenario adverso: el hueco había sido completamente cubierto con tierra, troncos y otros materiales, lo que impidió verificar si el animal permanecía allí.
“Pudimos constatar que el área está bastante deteriorada, incluso con señales de circulación de vehículos sobre el espacio indicado”, explicaron desde el equipo técnico. Esa situación no solo obstaculizó la inspección, sino que también habría reducido las posibilidades de supervivencia del animal.
Según evaluaron desde la División Fauna Silvestre, las condiciones actuales del terreno —sumadas a las características de la especie avistada— dificultarían su salida, por lo que no descartan que el ejemplar haya quedado atrapado en el interior del pozo.
El episodio se produce en un contexto de lluvias persistentes, un factor que suele alterar los hábitats naturales y favorecer la aparición de fauna silvestre en zonas urbanas. Aun así, desde el organismo provincial buscaron llevar tranquilidad a la población: aclararon que las serpientes de importancia médica no suelen habitar áreas urbanizadas.
En esa línea, insistieron en la importancia de no intervenir ante la presencia de estos animales. “Recomendamos a la comunidad no interactuar con el ejemplar y dar aviso inmediato a las autoridades”, señalaron.
Para realizar consultas o denuncias, los vecinos pueden comunicarse con la DFFSyS a través del correo electrónico oficial o mediante los formularios habilitados por el organismo.
Mientras tanto, la preocupación persiste en el barrio, donde los vecinos reclaman mayor control y mantenimiento del espacio público, en un escenario donde la combinación de lluvias, abandono y fauna silvestre genera inquietud cotidiana.