Qué hacer este fin de semana en San Miguel de Tucumán

17 a 21: Como todos los fines de semana, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita. Además, el sábado 2 de mayo, a las 18, se dictará un Eco Taller creativo de creación de muñequitas quitapenas. Actividad sin inscripción previa. No se suspende por lluvia.