Qué hacer este fin de semana en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece este 2 y 3 de mayo una agenda de ferias, teatro y recorridos turísticos gratuitos en plazas y parques para el disfrute de los vecinos.
- El programa incluye el Bus Turístico, ferias de artesanos y paseos en bicicletas acuáticas. La mayoría de las propuestas son gratuitas y su realización está sujeta al clima favorable.
- La iniciativa busca dinamizar la economía de emprendedores locales y democratizar el acceso a la cultura y el aire libre, fortaleciendo el perfil artístico y turístico de la capital.
En el primer fin de semana de mayo, las propuestas de la Municipalidad capitalina llegan con matiz cultural, perfilado hacia lo artístico. La agenda incluye funciones teatrales y talleres al aire libre del programa La Muni en las Plazas, recorridos turísticos guiados, ferias de artesanos, gastronómicos y emprendedores, actividades en el Campus Educativo Ambiental, paseos en bicicletas acuáticas y clases de gimnasia en espacios verdes.
La programación es la siguiente:
Sábado 2 de mayo
9.30: Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
10 a 13 y de 15 a 20: Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
11: El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
17 a 21: Como todos los fines de semana, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita. Además, el sábado 2 de mayo, a las 18, se dictará un Eco Taller creativo de creación de muñequitas quitapenas. Actividad sin inscripción previa. No se suspende por lluvia.
17 a 23: Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
17 a 23: Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.
17 a 00: Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio.
17 a 01: Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
17 a 00: Feria de Artesanos Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
20: El Bus Turístico SMT realizará el paseo nocturno “Las Luces de mi Ciudad”, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende solo en caso de lluvias fuertes.
Domingo 3 de mayo
11 y 16: El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
17 a 21: El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita.
17 a 23: Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. Se suspende por lluvia.
17 a 23: Feria Quinto Centenario en el Parque 9 de Julio, sobre avenida Soldati al 300. Se suspende por lluvia.
17 a 23: Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. Se suspende por lluvia.
17 a 00: Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. Se suspende por lluvia.
17 a 00: Feria de Artesanos Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central. Se suspende por lluvia.
18 a 00: Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. Se suspende por lluvia.
17.30: Se pondrá en escena la obra de títeres "Animate un disparate" en la Biblioteca Ututos, ubicada en pasaje 47/34 suroeste, altura avenida Alem 2350. La función forma parte del ciclo Teatro en los Barrios. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.
19.30: Taller de tango en la Plaza Urquiza, en 25 de Mayo 850, en el marco del programa La Muni en las Plazas. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 38163681952. Actividad gratuita. Se suspende por lluvia.
21: Jornada del Bondi Milonguero en la Plaza Urquiza, en el marco del programa La Muni en las Plazas. Actividad libre y gratuita. Se suspende por lluvia.