Luna llena de mayo 2026: ¿por qué se llama Luna de Flores?

Otros nombres tradicionales incluyen “luna de leche”, una denominación de origen inglés vinculada a costumbres agrícolas de la Edad Media. La NASA recuerda que la denominación de cada Luna llena tiene raíces en la observación de los ciclos naturales y en la importancia de la agricultura para las comunidades ancestrales. El nombre no implica un cambio de color en la Luna. Sin embargo, cuando aparece cerca del horizonte, la Luna puede lucir tonos amarillos o anaranjados debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre.