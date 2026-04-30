Luna llena de mayo 2026: ¿por qué se llama Luna de Flores?

La Luna llena de mayo de 2026 será la más pequeña del año, según la NASA y el Real Observatorio de Greenwich. Este fenómeno, conocido como Microluna de las Flores, se producirá cuando la Luna alcance su punto más alejado de la Tierra, el apogeo, lo que hará que luzca más pequeña y tenue de lo habitual.
Su aparición no solo representa un atractivo visual para los aficionados a la astronomía, sino que también marca el inicio de una serie de eventos celestes que podrán apreciarse durante todo el mes.
Entre ellos destacan conjunciones planetarias, ocultaciones estelares y la posibilidad de observar objetos de espacio profundo, consolidando a mayo como un mes ideal para quienes buscan explorar y disfrutar el cielo nocturno.
En Argentina, los datos de Google Trends muestran que el interés por la “luna llena” se mantiene relativamente estable durante la mayor parte de la semana, con niveles moderados de búsqueda. Sin embargo, hacia el final del período analizado se observa un incremento marcado, con picos que alcanzan los valores más altos del gráfico. Este comportamiento demuestra que la atención del público crece a medida que se acerca el fenómeno astronómico, impulsando consultas de último momento sobre fechas, significado y visibilidad.
Este patrón de búsqueda es consistente con eventos como la Luna llena de mayo de 2026, conocida como “Luna de Flores”. El aumento repentino del interés refleja no solo la expectativa por el espectáculo lunar, sino también la curiosidad por su nombre tradicional, vinculado a la abundancia de flores en primavera en el hemisferio norte. Así, los picos en Trends no solo marcan cuándo ocurre el evento, sino también cómo crece el interés cultural y simbólico alrededor de la Luna llena en los días previos.
Cuándo es la luna llena de mayo 2026
La Luna llena de mayo de 2026 alcanzará su punto máximo el 12 de mayo a las 16:56 GMT, de acuerdo con datos de la NASA. En Argentina, ese momento será a las 13:56, en México a las 10:56 y en Colombia a las 11:56. La fase de plenilunio se extenderá durante varias noches, permitiendo observar la Luna llena el 11, el 12 y la madrugada del 13.
La Microluna de las Flores de mayo de 2026 será la más pequeña del año, de acuerdo con la NASA y el Real Observatorio de Greenwich (Imagen Ilustrativa Infobae)
Según informó la NASA, este plenilunio coincidirá con el apogeo lunar, el punto más alejado de la órbita de la Luna respecto a la Tierra, lo que causará que el satélite natural se vea aproximadamente un 10% más pequeño y un 2% menos brillante que una Luna llena promedio.
Los especialistas de la NASA precisan que la diferencia en tamaño y brillo apenas será perceptible para el ojo humano. “La mayoría de la gente no lo notará, y ciertamente no le restará magia a la observación lunar”, indicaron desde la agencia espacial. El fenómeno será visible a simple vista desde cualquier ciudad del mundo, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
Para quienes deseen una experiencia óptima, las recomendaciones incluyen alejarse de la contaminación lumínica urbana y utilizar binoculares o telescopios pequeños. Estos instrumentos permiten apreciar detalles como los cráteres y los mares lunares, zonas más oscuras que destacan sobre la superficie blanca del satélite.
Por qué se llama Luna de Flores
La Luna llena de mayo recibe el nombre de Luna de Flores según la tradición de los pueblos originarios algonquinos del hemisferio norte. De acuerdo con reportes de la NASA y el Observatorio Real de Greenwich, este nombre hace referencia a la abundancia de flores que caracteriza a la primavera en esa región del planeta. Las tribus asociaban el plenilunio de mayo con el momento de máximo florecimiento en los bosques y praderas.
Otros nombres tradicionales incluyen “luna de leche”, una denominación de origen inglés vinculada a costumbres agrícolas de la Edad Media. La NASA recuerda que la denominación de cada Luna llena tiene raíces en la observación de los ciclos naturales y en la importancia de la agricultura para las comunidades ancestrales. El nombre no implica un cambio de color en la Luna. Sin embargo, cuando aparece cerca del horizonte, la Luna puede lucir tonos amarillos o anaranjados debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre.
El fenómeno de la Microluna ocurre cuando la Luna llena se produce en el apogeo, es decir, en el punto más lejano de su órbita respecto a la Tierra. Esto causa que el satélite se observe más pequeño y menos brillante en comparación con una superluna, que ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, su punto más cercano a la Tierra.
Cómo sigue el calendario astronómico de 2026
El calendario astronómico de 2026 incluye varios eventos destacados, según la NASA y observatorios internacionales. Además de la Luna de Flores, mayo ofrecerá conjunciones planetarias y fenómenos visibles a simple vista.
Durante la noche del 3 al 4 de mayo, la Luna en cuarto creciente pasará cerca de Marte y del cúmulo del Pesebre en Cáncer, permitiendo observar tres objetos celestes juntos. Para el este de Estados Unidos y Canadá, esa noche también se producirá la ocultación de la estrella Asellus Borealis, visible con binoculares.
El 22 y 23 de mayo, la Luna en fase menguante se acercará a Saturno, Neptuno y Venus en Piscis. Saturno y Venus podrán observarse a simple vista, mientras que Neptuno requerirá binoculares. El 27 de mayo, con la Luna nueva, se facilitará la observación de objetos de espacio profundo como la Nebulosa de Carina o la Galaxia del Molinillo Austral.
El año incluirá además eclipses, lluvias de meteoros y nuevas conjunciones. La NASA recomienda alejarse de las luces urbanas y consultar pronósticos climáticos para disfrutar de estos espectáculos.