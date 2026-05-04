Cómo hacer pan de nuez: la alternativa saludable a base de fruto seco para el desayuno

Prestar atención a la primera comida del día es una inversión que potencia el resto de la jornada. Las nuevas directivas en salud advierten que hay alimentos que pueden ser vehículos de energía y nutrientes y que, con algunas fórmulas innovadoras, es posible incorporarlos en preparaciones cotidianas menos beneficiosas. Ese es el caso de la versión de pan de nuez que puede reemplazar en el desayuno al conocido pan blanco.