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Cómo hacer pan de nuez: la alternativa saludable a base de fruto seco para el desayuno

Una forma de incorporar en el desayuno uno de los alimentos más nutritivos y saludables es en forma de pan.

Cómo hacer pan de nuez en pocos pasos. Cómo hacer pan de nuez en pocos pasos. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La creadora Sofía Manassi presentó una receta de pan de nuez para sustituir el pan blanco en el desayuno, buscando optimizar la ingesta de nutrientes y energía desde la mañana.
  • La preparación incluye harina integral, huevos y nueces. Responde a directivas de salud que promueven los frutos secos por su aporte de proteínas, vitaminas y grasas saludables.
  • Este cambio de hábito busca potenciar el rendimiento físico y mental. Representa una tendencia creciente hacia versiones nutritivas de alimentos cotidianos en la dieta actual.
Resumen generado con IA

Prestar atención a la primera comida del día es una inversión que potencia el resto de la jornada. Las nuevas directivas en salud advierten que hay alimentos que pueden ser vehículos de energía y nutrientes y que, con algunas fórmulas innovadoras, es posible incorporarlos en preparaciones cotidianas menos beneficiosas. Ese es el caso de la versión de pan de nuez que puede reemplazar en el desayuno al conocido pan blanco.

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Entre los alimentos más destacados por las disciplinas de nutrición, los frutos secos se encuentran en los puestos altos. Principalmente si se consumen durante las primeras horas de la mañana, pueden aportar al rendimiento físico y mental desde temprano.

En estos productos pueden encontrarse una gran cantidad de nutrientes esenciales como proteínas vegetales, grasas saludables (monoinsaturadas y poliinsaturadas), vitaminas (como la vitamina E y del complejo B), minerales (magnesio, calcio, hierro) y antioxidantes.

Cómo preparar pan de nuez en pocos pasos

Existen maneras ingeniosas de incorporarlos en las comidas; una de ellas es en la versión más común de desayuno: el pan. Para hacerlo, la creadora de contenido uruguaya Sofia Manassi, quien se dedica a difundir hábitos sanos, compartió una sencilla elaboración.

Ingredientes:

  • 4 tazas de harina integral leudante 
  • 3 huevos 
  • 1 cucharadita de sal 
  • 2 tazas de leche descremada o vegetal 
  • ½ taza de nueces procesadas

1. Integramos la harina, la medida de sal, los huevos y las tazas de leche en un bol hasta lograr una masa homogénea.

2. Procesamos las nueces hasta que queden en trozos pequeños pero no completamente molidas.

3. Agregamos las nueces a la preparación e incorporamos con movimientos envolventes.

4. Pincelamos dos budineras y vertemos la mezcla. Llevamos a cocinar a fuego mínimo por 30-40 minutos y ¡Listo!

5. Dejamos a que enfríe, desmoldamos y ya podemos incorporar este pan a los desayunos, ya sea como una tostada o con un relleno para convertirlo en sándwich.

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