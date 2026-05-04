El regreso del abrigo retro: la prenda estrella que dominará el invierno 2026

Resumen para apurados
- Los abrigos retro y de piel sintética liderarán la temporada de invierno 2026 a nivel global para ofrecer opciones de abrigo que combinan nostalgia, volumen y funcionalidad urbana.
- La tendencia se basa en rescatar diseños clásicos de los 70 y texturas artesanales, reemplazando las líneas estructuradas por siluetas oversized y materiales como el faux fur.
- Este cambio marca una evolución hacia una moda más práctica y expresiva, donde la prenda exterior se vuelve el eje central del outfit, fusionando tradición con modernidad.
La moda para la temporada otoño-invierno 2026 llega con una fuerte apuesta por el rescate de clásicos renovados. Los abrigos de inspiración retro, las texturas protagonistas y las siluetas amplias pisan fuerte y prometen convertirse en los grandes aliados frente a las bajas temperaturas.
Entre todas las tendencias, hay una pieza que vuelve a ocupar el centro de la escena: el tapado vintage de pelo largo, acompañado por versiones modernas de piel sintética, tejidos artesanales y básicos renovados que combinan comodidad con impacto visual.
La propuesta de este año deja atrás las líneas excesivamente estructuradas y apuesta por prendas con volumen, personalidad y una estética relajada, ideal para looks urbanos.
El tapado retro vuelve a ser protagonista
Los diseños inspirados en décadas pasadas regresan reinterpretados bajo una mirada contemporánea.
El clásico abrigo shaggy, caracterizado por su textura abundante, caída suave y corte oversized, aparece como uno de los favoritos del invierno 2026.
Su principal diferencial está en su capacidad para transformar cualquier outfit básico. Un jean recto, botas y un sweater neutro alcanzan para que esta pieza se robe toda la atención.
A diferencia de otras temporadas, ya no se lo asocia exclusivamente a estilismos nocturnos o demasiado elaborados. Ahora se lleva en clave casual, mezclado con prendas simples y funcionales.
La piel sintética se consolida como tendencia
Los abrigos de faux fur siguen ganando terreno y este año llegan en formatos largos, midi y de gran volumen.
Además de ofrecer abrigo real para los días más fríos, aportan una dosis extra de sofisticación.
Los tonos más elegidos para esta temporada son:
Camel
Marrón chocolate
Negro
Crudo
Animal print para quienes buscan un look más audaz
Su versatilidad los convierte en una prenda adaptable tanto para el día como para la noche.
El tejido artesanal pisa fuerte
Otra de las claves del invierno será el regreso de los sweaters con inspiración nórdica y andina.
Diseños geométricos, texturas gruesas y combinaciones de colores sobrios con detalles llamativos se integran a propuestas urbanas.
Estos tejidos aparecen con cortes relajados, cuellos altos o redondos y una impronta cómoda que conecta con la búsqueda de abrigo funcional sin resignar estilo.
Combinados con pantalones rectos o denim clásico, logran un equilibrio ideal entre tradición y modernidad.
El pantalón cigarette desplaza a los clásicos
Dentro de las prendas inferiores, el gran elegido será el pantalón cigarette.
Su corte recto, tiro medio o alto y terminación al tobillo lo convierten en una alternativa elegante y cómoda para múltiples ocasiones.
La tendencia responde a una demanda clara: prendas prácticas, favorecedoras y fáciles de combinar con tapados voluminosos o sweaters protagonistas.
Cómo será el estilo del invierno 2026
La temporada estará marcada por una estética que mezcla nostalgia con actualidad.
Las prendas con textura, los cortes amplios y los detalles artesanales redefinen el guardarropa invernal y posicionan al abrigo como la pieza central de cualquier look.
Más que seguir reglas rígidas, la moda invierno 2026 invita a jugar con contrastes y a construir outfits donde confort y personalidad vayan de la mano.