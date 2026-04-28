Regresa un clásico de los 70: el tapado que marcará tendencia en el invierno 2026
Un abrigo icónico de los años 70 vuelve renovado y se posiciona como una de las grandes tendencias del invierno 2026. Con su textura protagonista y estilo retro, el tapado shaggy combina abrigo, versatilidad y un fuerte impacto visual en los looks de la temporada.
Resumen para apurados
- El tapado shaggy será tendencia en el invierno 2026 a nivel global; la moda recupera este icono de los 70 para combinar funcionalidad y un estilo retro en el vestuario urbano.
- Su diseño de pelo sintético y efecto despeinado se renueva con materiales modernos, ofreciendo versatilidad en tonos como el chocolate y gris para adaptarse al uso diario actual.
- La prenda redefine el street style futuro al priorizar el volumen y la textura, consolidando la influencia vintage como eje central de las colecciones invernales próximas.
La temporada otoño-invierno 2026 trae de regreso una prenda icónica con espíritu retro que pisa fuerte en el mundo de la moda. Lejos de los clásicos trench coat o los abrigos de paño estructurados, el protagonista indiscutido es el tapado shaggy de piel sintética: un diseño voluminoso, abrigado y con estética setentosa que redefine el estilo urbano.
Como suele suceder, la moda toma referencias del pasado, pero las adapta a las necesidades actuales. En este caso, el tapado shaggy regresa con versiones más versátiles, materiales modernos y un enfoque más funcional, sin perder su esencia original.
Un clásico de los 70 que vuelve renovado
Inspirado en la estética de los años 70, este abrigo se distingue por su textura peluda, suave y con efecto despeinado. De hecho, su nombre proviene del término inglés “shaggy”, que significa desgreñado, una característica clave que lo diferencia de otros tapados más rígidos.
Su regreso no es casual. En un contexto donde lo retro domina las pasarelas y el street style, esta prenda se convierte en una opción ideal para quienes buscan abrigo sin resignar estilo. Además, su diseño aporta volumen y movimiento, lo que lo vuelve una pieza llamativa y sofisticada al mismo tiempo.
Por qué el tapado shaggy es tendencia en 2026
El auge de este abrigo responde a varias razones que lo posicionan como uno de los favoritos de la temporada:
Suma textura y personalidad a cualquier look.
Ofrece mayor abrigo frente a las bajas temperaturas.
Refuerza la estética vintage, una de las claves actuales.
Se adapta tanto a outfits casuales como más formales.
Genera impacto visual sin necesidad de accesorios excesivos.
Cómo combinar el tapado shaggy
En esta nueva temporada, el tapado shaggy se lleva con una impronta más relajada y urbana, ideal para el día a día. Algunas combinaciones que marcan tendencia incluyen:
Jeans rectos y sweaters básicos, para un estilo casual con un toque chic.
Vestidos tejidos o de punto, perfectos para salidas nocturnas.
Botas altas y carteras pequeñas, en una versión más elegante.
Pantalones sastreros con zapatillas, fusionando estilos.
Looks monocromáticos, una apuesta sofisticada y moderna.
Los colores clave del invierno
Aunque los tonos clásicos siguen vigentes, este año la paleta se amplía con opciones que refuerzan la versatilidad del tapado shaggy. Entre los colores más elegidos se destacan:
Marrón chocolate
Beige tostado
Crudo
Gris topo
Negro
Bordó
Verde oliva
Estos tonos permiten integrarlo fácilmente a distintos estilos, logrando combinaciones elegantes y atemporales.