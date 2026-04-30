El corte de pelo que reemplaza al lacio y será tendencia en invierno 2026

Especialistas en belleza señalan que este estilo permite reducir el uso de herramientas de calor, lo que favorece la salud capilar. Además, se adapta a distintos tipos de pelo, motivo por el cual gana protagonismo dentro de las tendencias del invierno 2026. Su versatilidad también suma puntos: puede lucirse más prolijo en ocasiones formales o con un acabado más despeinado para un look relajado, sin perder ese efecto natural que marca la moda.