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El corte de pelo que reemplaza al lacio y será tendencia en invierno 2026

En el invierno 2026, las melenas con movimiento se posicionan como una de las grandes tendencias y dejan de lado el uso excesivo de la planchita.

El corte de pelo que reemplaza al lacio y será tendencia en invierno 2026 Vogue
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El sector de la moda proyecta que el corte 'long bob' con ondas naturales reemplazará al lacio perfecto como tendencia principal para el invierno de 2026 a nivel global.
  • Este estilo busca resaltar la textura orgánica mediante capas suaves a la altura de los hombros, alejándose del uso excesivo de planchitas para priorizar la salud capilar.
  • La transición hacia lo natural refleja un cambio en los estándares de belleza, donde la versatilidad y la 'imperfección' estética ganan terreno sobre el control y la prolijidad.
Resumen generado con IA

La moda y la belleza vuelven a alinearse en una transformación que apunta a lo natural. El lacio perfecto, durante años símbolo de prolijidad y control, empieza a perder protagonismo frente a estilos más relajados. En el invierno 2026, las melenas con movimiento se posicionan como una de las grandes tendencias y dejan de lado el uso excesivo de la planchita.

Moda 2026: las 10 tendencias que marcarán la temporada de invierno

Moda 2026: las 10 tendencias que marcarán la temporada de invierno

El corte que se impone es el long bob con ondas naturales, una versión moderna del clásico bob que incorpora textura y dinamismo. Este estilo resulta práctico, aporta frescura y genera un efecto rejuvenecedor que lo convierte en uno de los favoritos de la temporada.

El corte que será tendencia en invierno 2026

El long bob con ondas naturales se define por un largo a la altura de los hombros o apenas por debajo, con capas suaves que facilitan la formación de ondas. A diferencia del lacio extremo, este corte busca resaltar la textura propia del cabello y lograr un movimiento más orgánico.

Especialistas en belleza señalan que este estilo permite reducir el uso de herramientas de calor, lo que favorece la salud capilar. Además, se adapta a distintos tipos de pelo, motivo por el cual gana protagonismo dentro de las tendencias del invierno 2026. Su versatilidad también suma puntos: puede lucirse más prolijo en ocasiones formales o con un acabado más despeinado para un look relajado, sin perder ese efecto natural que marca la moda.

El corte de pelo que reemplaza al lacio y será tendencia en invierno 2026 Vogue

Cómo lograr las ondas para este look

Para conseguir este look, los especialistas recomiendan dejar secar el cabello al aire o usar difusor. También podés hacer trenzas suaves o torzadas para generar ondas sin recurrir al calor.

El invierno 2026 confirma que la moda apuesta por lo simple y lo natural. El reemplazo del lacio perfecto demuestra que el estilo también puede encontrarse en la imperfección.

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