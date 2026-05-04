¿Tu celular dice “memoria llena”? El truco fácil para liberar espacio en pocos minutos

Uno de los problemas más comunes en los teléfonos celulares actuales es la falta de espacio de almacenamiento. Esta situación puede presentarse de manera repentina y afectar significativamente el rendimiento del dispositivo: lo vuelve más lento, dificulta la realización de tareas básicas e incluso impide guardar nuevas fotos, videos o documentos. Sin embargo, muchas veces la causa no está en la cantidad de aplicaciones instaladas ni en los archivos multimedia guardados, sino en un fenómeno menos visible conocido como “bloat” o “data bloating”: la acumulación excesiva de archivos temporales, caché de aplicaciones y datos residuales.