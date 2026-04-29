Bótox, remedios para bajar de peso y tecnología médica: la lista de prohibidos por la Anmat para mayo

Equipos médicos y sanciones legales

También se prohibió el uso de varios equipos médicos de las líneas "Start Profile". Esta decisión se tomó porque los dispositivos estaban en manos de personas no autorizadas, lo que rompe la cadena de control necesaria para que funcionen bien. Al no saberse quién los maneja ni cómo los cuidan, el Instituto Nacional de Productos Médicos no puede asegurar que los resultados de estos aparatos sean confiables.