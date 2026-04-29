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Bótox, remedios para bajar de peso y tecnología médica: la lista de prohibidos por la Anmat para mayo

Uno de los elementos señalados es la "Toxina botulínica ISRADERM", la cual no posee los registros de inscripción obligatorios ante las autoridades competentes.

Bótox, remedios para bajar de peso y tecnología médica: la lista de prohibidos por la Anmat para mayo Botox
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANMAT prohibió este miércoles la venta de toxina botulínica Israderm, el fármaco Lipoless y equipos Start Profile en Argentina por falta de registros y riesgo para la salud pública.
  • Los artículos eran comercializados en plataformas digitales sin garantías sanitarias ni trazabilidad. El organismo detectó irregularidades en su procedencia y cadena de control.
  • La resolución ordena el retiro inmediato del mercado bajo advertencia de multas y clausuras. La medida busca alertar sobre los peligros de adquirir insumos médicos en redes sociales.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió este miércoles la utilización y venta de diversos artículos debido al peligro que suponen para la población. A través de disposiciones difundidas en el Boletín Oficial, el organismo detalló que estas medidas buscan proteger la salud pública frente a productos que carecen de las garantías sanitarias correspondientes.

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Uno de los elementos señalados es la "Toxina botulínica Israderm", la cual no posee los registros de inscripción obligatorios ante las autoridades competentes. El Departamento de Control de Mercado detectó que este insumo circulaba mediante plataformas digitales, situación que genera incertidumbre sobre su procedencia y los controles de seguridad necesarios para su aplicación.

Medicamentos sin autorización y riesgos

La ANMAT prohibió la venta de un remedio llamado "Lipoless", que se usa para tratar la obesidad y la diabetes. El problema es que este producto se vendía por internet sin permiso y no figura en los registros oficiales de salud. Aunque existen otros medicamentos parecidos que sí están permitidos, este en particular no garantiza ser seguro ni efectivo para los pacientes.

Por otro lado, el organismo recordó que marcas conocidas como BOTOX sí tienen autorización, pero solo pueden comprarse con receta en farmacias. Adquirir estas sustancias en redes sociales o sitios web es muy peligroso, ya que nadie puede asegurar qué contienen realmente o si fueron guardadas correctamente para que no dañen la salud.

Equipos médicos y sanciones legales

También se prohibió el uso de varios equipos médicos de las líneas "Start Profile". Esta decisión se tomó porque los dispositivos estaban en manos de personas no autorizadas, lo que rompe la cadena de control necesaria para que funcionen bien. Al no saberse quién los maneja ni cómo los cuidan, el Instituto Nacional de Productos Médicos no puede asegurar que los resultados de estos aparatos sean confiables.

Finalmente, las autoridades ordenaron retirar todos estos productos del mercado de forma inmediata. Quienes no cumplan con esta norma pueden enfrentar multas muy altas, la clausura de sus negocios o incluso problemas con la justicia. El objetivo de estas medidas es evitar que cualquier producto que no haya sido revisado por expertos llegue a las manos de los consumidores.

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